Kongoussi : 60 contrevenants au code de la route réquisitionnés pour curer des caniveaux

Kongoussi, 5 mai 2025 (AIB)-Au moins 60 usagers de la route ont été commis à des travaux d’intérêt communautaire ce lundi matin par la police nationale de Kongoussi, qui a également saisi 77 vélomoteurs et un tricycle, dans le cadre d’une opération de lutte contre l’incivisme routier, a constaté l’AIB.

Soixante personnes, dont quatre femmes, sanctionnées pour diverses infractions, ont été mobilisées pour le curage du caniveau qui longe le côté ouest du Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Kongoussi, sur la route nationale 22.

Munis de pelles, de pioches et de gilets fluorescents, les contrevenants ont contribué à la salubrité publique sous la supervision des forces de l’ordre.

Cette opération de répression des infractions routières s’inscrit dans une dynamique de responsabilisation des usagers, face à la recrudescence du non-respect du code de la route, notamment l’usage du téléphone au volant, le non-respect des feux tricolores et des signalisations.

« La mesure sera poursuivie tant que les comportements inciviques persisteront. Il ne s’agit pas de punir pour punir, mais d’éduquer et de protéger », a déclaré le commissaire principal Kito Yaya Soulama, directeur provincial de la police nationale du Bam.

Certains contrevenants, bien qu’ayant accepté la mesure, ont exprimé des doléances. C’est le cas de Jean Ouédraogo, employé de commerce à Kongoussi.

« Je suis venu ce lundi matin pour récupérer ma moto retirée par la police vendredi, et j’ai été réquisitionné. Ma boutique est restée fermée toute la journée. J’espère qu’il n’y aura pas encore d’amende supplémentaire à payer, parce que les temps sont durs », a-t-il confié.

Pour le président de la délégation spéciale de Kongoussi, Abel Dayamba, la démarche est salutaire. « L’incivisme routier est devenu préoccupant dans la ville. Cette action vise à inverser la tendance et à restaurer le respect des règles de circulation », a-t-il souligné.

La coordination provinciale de la veille citoyenne (Wayiyans) du Bam a apporté de l’eau aux travailleurs du jour. Pour leur restauration de midi, la commune de Kongoussi a pris des dispositions pour leur servir de quoi manger.

Le haut-commissaire de la province du Bam, Karim Ouédraogo, s’est rendu sur les lieux et a invité la population au respect du code de la route.

En rappel, la police nationale appelle toujours les usagers de la route à un changement de comportement durable et annonce la poursuite des contrôles dans les jours à venir.

Dans la nuit du 29 au 30 avril, elle a procédé à la fermeture d’un site de prostitution, suivie de l’interpellation des auteurs au secteur 5 de Kongoussi.

Agence d’information du Burkina

AR/ata