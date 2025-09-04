BURKINA-KOMPIENGA-SOLIDARITE-SONAGESS-VIVRES-VENTE

Kompienga/Solidarité : 20 tonnes de maïs vendu à prix social aux personnes déplacées internes de Pama résident à Fada

Fada N’Gourma, 02 sept. 2025 (AIB)- La Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire (SONAGESS) à travers une boutique témoin, a mis en vente 20 tonnes de maïs à prix social de 6 000 F CFA le sac de 50 kg, au profit des Personnes déplacées internes (PDI) de Pama résident à Fada N’Gourma.

Environ 400 PDI de la commune de Pama résident à Fada N’Gourma, ont bénéficié de la vente de maïs à prix social.

Cette vente a été initiée pour parer aux difficultés alimentaires que connaissent les PDI.

Les populations saluent l’initiative et ont souhaité la pérennisation de cette opération.

Agence d’information du Burkina

