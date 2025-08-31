BURKINA-KOMPIENGA CONSEIL DE DIRECTION

Kompienga/Education : La direction provincial de l’Education primaire fait le bilan de ses activités

Pama, le 30 août 2025 (AIB)-Le directeur provincial en charge de l’Education primaire, Kandiadiba Tindano, a présidé, ce vendredi 29 août 2025, le conseil de direction. C’était en présence des Chefs de circonscription d’éducation de base (CCEB) de Pama et Kompienga. Le conseil s’est penché sur le bilan des activités du premier semestre de l’année scolaire 2025 et les perspectives.

Les acteurs de l’éducation primaire ont tenu leur conseil de direction le vendredi 29 août 2025 pour faire le bilan de ses activités du premier semestre de l’année 2025.

Jugé satisfaisant au regard des résultats engrangés notamment l’organisation réussie des examens malgré la rentrée tardive dans les écoles de Pama et de Kompienga.

Le conseil a salué l’engagement des différents acteurs de l’éducation, et aussi le soutient inestimable des FDS et VDP sur le plan sécuritaire, toute chose qui a permis la clôture de l’année académique en toute quiétude.

Il a invité tous les acteurs à redoubler d’efforts pour la rentrée scolaire qui s’annonce les semaines prochaines.

Agence d’information du Burkina

HO/hb/oo