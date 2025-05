BURKINA-KENEDOUGOU-JOURNEE-TRADITIONS

Kénédougou/Journée des coutumes et traditions : Les autorités coutumières appellent à un retour aux sources

Orodara, 16 mai 2025 (AIB)-A l’instar des autres villes du Burkina, la cité du verger a commémoré le jeudi 15 mai 2025 la deuxième édition de la journée des coutumes et traditions. Les autorités coutumières ont appelé à un retour aux sources et se rappeler de leurs fondements.

A Orodara, chef-lieu de la province du Kénédougou, la commémoration de la deuxième édition de la journée des coutumes et traditions s’est déroulée le jeudi 15 mai 2025 dans la cour du chef de canton et celle du chef de village de Orodara dans la pure tradition Sèmè.

Aux environs de 9h 30 mn, les notables et les coutumiers ont convergé vers la tombe du 1er chef de canton de Orodara (Orodara Sidiki), pour une visite suivie d’une demande de bénédictions avant la cérémonie.

Ils ont procédé à la libation, aux immolations d’animaux et de poulets.

Aux dires du chef de canton de orodara, Sa Majesté Boureima Traoré, cette journée dédiée aux coutumes et traditions est une occasion pour eux de rendre un hommage mérité au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré pour l’avoir instituée.

Il a invité les uns et les autres à se ressourcer dans les valeurs traditionnelles.

«Nous allons aussi mettre à profit cette journée pour donner une éducation de base solide à nos enfants sur certaines bonnes pratiques», a-t-il déclaré.

A 15 h, le Cap est mis vers la cour du chef de village au secteur 4, pour la suite des activités commémoratives de cette journée, pour effectué le même e rituel.

Le chef du village de Orodara Sa Majesté Massa Traoré, s’est réjoui de la tenue de cette journée qui leur permet de faire un retour aux sources et de se rappeler de leurs fondements.

«Grâce à cette journée, nous retrouvons nos pratiques coutumières qui ont tendance à disparaître. Je prie pour le retour de la paix au pays et faire une mention spéciale aux FDS et VDP car c’est grâce à eux que nous dormons en paix», a-t-il indiqué.

L’un des temps forts de cette commémoration a été la présence très remarquée des leaders chrétiens.

Le curé de la paroisse Notre Dame d’Afrique de Orodara, l’Abbé Evariste Sawadogo, a souhaité une bonne fête aux adeptes de la religion traditionnelle et pour tous, la cohésion sociale, la paix et la joie entre nous.

Ensuite, il a invité les uns et les autres à faire de cette journée, un cadre de réflexion sur les valeurs Africaines car a-t-il dit, aucun peuple ne peut se développer lorsqu’il laisse de côté sa culture.

Le président de la Fédération des églises et mission évangéliques (FEME), section du Kénédougou, Pasteur Abbias Coulibaly, a salué l’initiative et a souhaité que dans nos cultures, l’on prenne toujours ce qui est bien et qui favorise la cohésion sociale et contribue à l’épanouissement de nos peuples.

Le Haut-commissaire de la province du Kénédougou, Saïdou Sakira, a rappelé que cette journée qui célèbre le retour aux sources a pour objectif de valoriser la culture riche et diverse au Burkina Faso.

Il a adressé aux notabilités coutumières, un message de résilience face au terrorisme.

Agence d’information du Burkina

AK/hb/bz