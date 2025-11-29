Burkina-Kénédougou-Football-Super-Coupe

Kénédougou/Finale coupe du gouverneur du Guiriko : Le Houet s’adjuge le trophée

Orodara, 29 nov. 2025 (AIB)- Le Houet s’est adjugé, le jeudi 27 novembre 2025 à Orodara, la Super coupe du gouverneur de la région du Guiriko, placée sous le signe du vivre-ensemble. L’évènement a été placé sous le parrainage du PDG de Presta-Sud Babali, Mahamoudou Barry et du directeur général des Affaires immobilières de l’équipement de l’Etat, Djakalia Barro.

La finale a opposé le Houet, représentant la Gendarmerie de Bobo-Dioulasso au Kénédougou, équipe issue des Forces de défense et sécurité (FDS).

Les deux formations ont livré un match intense et engagé sous les encouragements d’un public fortement mobilisé.

Au terme de la compétition, les distinctions ont été remises dans une ambiance chaleureuse marquée par la fierté et l’enthousiasme des supporters.

Le Houet, vainqueur de cette édition a reçu une enveloppe de 500 000 F CFA, accompagnée d’un jeu de maillots, de 2 ballons et de 16 médailles d’or.

L’équipe finaliste malheureux, le Kénédougou, en reconnaissance de son parcours et de la qualité de son jeu, a bénéficié d’une enveloppe de 300 000 F CFA, de 2 ballons et de 16 médailles en argent.

Enfin, le Tuy classé troisième au terme de la compétition a reçu 200 000 F CFA, un jeu de maillots, de 2 ballons et 16 médailles en bronze.

Les deux parrains Mahamoudou Barry et Djakalia Barro, ont salué une initiative porteuse de sens pour la région.

Ils ont exprimé leur satisfaction d’être associés à un événement qui met en lumière les valeurs de fraternité, de solidarité et d’unité, des piliers essentiels pour la stabilité du Guiriko.

Pour la gouverneure de la région du Guiriko et promotrice de l’événement, Mariama Gnanou/Konaté, la mobilisation enregistrée est la preuve que la population adhère pleinement à la vision régionale.

« Le sport est un puissant facteur d’unité et de développement. En rassemblant nos forces vives autour d’une même passion, nous renforçons la cohésion sociale et affirmons notre volonté de vivre ensemble dans la paix », a-t-elle déclaré.

Agence d’information du Burkina

AK/HB/OO