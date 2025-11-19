BURKINA-KENEDOUGOU-PROTECTION-SOCIALE

Kénédougou/Extension de la protection sociale : La CNAMU échange avec les agents de santé à Orodara

Orodara, 19 nov. 2025 (AIB)-Une mission de la Caisse nationale d’assurance maladie universelle (CNAMU), conduite par le conseiller technique du directeur général, Jean Baptiste Yaméogo, a échangé, le mardi 18 novembre 2025 à Orodara, avec les agents de santé autour de l’extension de la protection sociale.

La rencontre, tenue le mardi 18 novembre 2025 à Orodara, a permis à la délégation de présenter les objectifs et les modalités du régime d’assurance maladie.

« Nous sommes venus à Orodara pour informer la population sur le régime d’assurance maladie, expliquer ses implications et procéder à son immatriculation afin de lui permettre de bénéficier des prestations », a indiqué le conseiller technique, Jean Baptiste Yaméogo.

Les échanges ont porté sur plusieurs aspects clés : immatriculation, filiation et fonctionnement du régime.

Les participants ont soulevé des préoccupations relatives aux prestations de soins, aux cotisations, à la prise en charge des populations et à la gestion du régime dans les formations sanitaires.

Selon M. Yameogo, la mission a apporté des réponses satisfaisantes aux différentes préoccupations exprimées.

Pour sa part, le directeur de l’Immatriculation à la CNAMU, Isso Bazié, a précisé que plus de deux millions de personnes sont déjà immatriculées à l’échelle nationale depuis l’opérationnalisation de la caisse en septembre 2025.

Dans la province du Kénédougou, 1 658 personnes, dont 612 agents publics, ont été enregistrées à ce jour.

Il a ajouté que l’immatriculation des agents publics se poursuivra jusqu’au 31 décembre 2025.

