Kénédougou : Des acteurs formés à la gestion apaisée des ressources naturelles dans les zones transfrontalières.

Orodara, le 13 août 2025 (AIB) –L’ONG Care Burkina en collaboration avec la direction régionale en charge des Droits Humains du Guriko, a organisé du mardi 12 au mercredi 13 Août 2025, une session de formation sur la gestion apaisée des ressources naturelles au profit des Forces de défense et de sécurité (FDS), des services techniques impliqués dans le développement rural, ainsi que des leaders communautaires.

La formation sur la gestion apaisée des ressources naturelles s’est tenue du 12 au 13 Août 2025 à Orodara, a pour but de promouvoir une gestion apaisée des ressources naturelles dans les zones transfrontière.

Le Haut-commissaire de la province du Kénédougou, Saïdou Sakira, s’est réjoui du choix porté sur sa province pour abriter cette rencontre.

Il a salué l’initiative, la qualifiant de « cadre d’échange propice pour renforcer les capacités des acteurs locaux».

De son côté, le chargé des projets à l’ONG Care Burkina, Seydou Hié, a exprimé sa satisfaction quant au déroulement de la formation.

«Je ressors enrichi des échanges. J’espère que les connaissances acquises permettront aux participants de promouvoir la cohabitation pacifique entre les différents usagers des ressources naturelles dans leurs communes respectives », a-t-il déclaré.

Durant deux jours, les participants ont été outillés sur plusieurs modules entre autres, la gestion concertée des ressources naturelles, la prévention et la gestion des conflits, ainsi que sur les mécanismes judiciaires du règlement des conflits agro pastoraux.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet « Mobilité pastorale transfrontière apaisée et stabilité sociale (MOPSS) » avec l’appui technique et financier de la Coopération suédoise.

Agence d’information du Burkina

AK/hb/oo