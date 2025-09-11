Kampti/ Coupe du 06 septembre : l’ECK empoche 150 000 FCFA

Kampti, 10 septembre 2025 (AIB)-L’Entente Club de Kampti (ECK) a décroché, samedi 6 septembre, le trophée de la 12e Coupe du 06 septembre. Face à Bandadjèra Junior, les protégés de Kampti se sont imposés aux tirs au but (3-2) après un nul vierge au temps réglementaire, sous le regard d’un public venu en masse vibrer au rythme du ballon rond.

Avec ce sacre, l’ECK repart avec 150 000 FCFA, un jeu de maillots, un ballon, des médailles d’or et le prestigieux trophée. Bandadjèra Junior, finaliste valeureux, empoche 125 000 FCFA, un jeu de maillots, un ballon et des médailles d’argent. Fofora Junior complète le podium avec 100 000 FCFA, tandis que Brakina FC, quatrième, repart avec 75 000 FCFA, un jeu de maillots et un ballon. Les meilleurs buteurs, gardiens et joueurs ont également été distingués par des trophées et des maillots originaux personnalisés des Étalons.

Placée sous le thème « Jeunesse engagée, rempart de l’espoir face à l’insécurité », la cérémonie de clôture a été présidée par le préfet et président de la délégation spéciale de Kampti, Massaïba Aimé Soulama, qui a salué une jeunesse exemplaire :

« Cette coupe est un cadre de cohésion, de discipline et d’éducation citoyenne. J’invite la jeunesse de Kampti à continuer de s’engager pour la paix et la fraternité. »

Le promoteur Evardo Yachine Hien, ému, a rendu un hommage appuyé à tous les soutiens visibles et discrets :

« Cette coupe, au-delà du sport, est un symbole d’unité et de résilience. Elle rappelle que même face aux incertitudes, la jeunesse reste le socle de l’espérance et du vivre-ensemble. Je remercie sincèrement toutes ces personnes, souvent tapies dans l’ombre, qui nous ont donné le nécessaire pour réussir cette édition.»

Le parrain Noufé Djourmité Nestor, DG du GIP-PNVB, représenté par Noufé Bêbê Arnaud, a loué l’impact citoyen du tournoi :

« Ce tournoi prouve que la jeunesse, lorsqu’elle est orientée vers des idéaux nobles, devient une véritable force de cohésion et un rempart contre l’adversité. »

Le co-parrain, le lieutenant des Eaux et Forêts Albert Palé, a souligné l’esprit de fraternité :

« Je suis fier d’accompagner une initiative qui allie sport, fraternité et engagement citoyen. La jeunesse de Kampti donne ici une belle leçon d’unité et de courage. »

Le sponsor officiel, Shacoll Multi Services, par la voix de son PDG, a réaffirmé son engagement :

« Soutenir cette coupe, c’est investir dans l’avenir. Nous sommes heureux d’associer notre image à une compétition qui valorise les talents et encourage la paix. »

Au-delà des récompenses, cette 12e édition a prouvé que, dans un contexte d’incertitude, la jeunesse de Kampti reste debout, unie et porteuse d’espoir. Le fair-play, la ferveur populaire et un puissant message de paix ont marqué cette apothéose.

Agence d’information du Burkina

