Kampti : 2 610 000 F CFA de kits scolaires à distribuer à 220 élèves du CDEJ BF0956

Kampti, 20 sept. 2025 (AIB) – Cent soixante (160) élèves du Centre de Développement pour Enfants et Jeunes (CDEJ) BF0956 de Kampti ont reçu, ce samedi 20 septembre, des kits scolaires, sous la supervision du directeur Nadomè Farma, du président du comité de gestion, Hien Bêbê Jérémie, et de Mme Mariette Kambiré, représentant le comité de pilotage.

Le directeur Nadomè Farma a qualifié ce geste de grande portée sociale et éducative. « Voir autant d’élèves sourire et se préparer sereinement à la rentrée scolaire grâce à la solidarité de la communauté et des partenaires nous comble de joie », a-t-il déclaré. M. Farma a remercié le comité de gestion, le comité de pilotage et tous les bienfaiteurs qui ont permis de mobiliser 2 610 000 F CFA.

« Nous nous engageons à ce que les soixante (60) autres bénéficiaires reçoivent leurs kits avant le 25 septembre, afin qu’aucun enfant, du CM1 à la classe de seconde, ne soit laissé pour compte. Cette action traduit notre détermination commune à investir dans l’avenir de nos enfants », a-t-il ajouté.

Représentant ses camarades bénéficiaires, l’élève de seconde, Oho Inôbô Évelyne Hien, a exprimé une vive satisfaction. « Nous sommes très heureux et profondément reconnaissants. Ces kits nous aideront à mieux préparer notre année scolaire et à travailler avec plus de confiance », a-t-elle affirmé.

Elle a adressé, au nom de ses camarades, ses remerciements au CDEJ, à ses responsables et à toutes les bonnes volontés : « Votre soutien montre que vous croyez en notre avenir et nous donne l’envie de redoubler d’efforts pour réussir et mériter votre confiance ».

Les bénéficiaires de ces dons scolaires sont des élèves allant du CM1 à la classe de première.

Agence d’Information du Burkina

HN/ata