Kadiogo/APEC : La commune de Koubri sensibilisée sur le programme de l’Entrepreneuriat ccommunautaire

Koubri, 13 août 2025 (AIB)- La Directrice générale de l’Agence pour l’Entrepreneuriat Communautaire (APEC), Clémentine Minoungou/ Zoundi, a tenu ce mercredi, une conférence publique, dans la salle des fêtes de l’ancienne mairie de Koubri pour rencontrer les populations, non seulement pour obéir à un devoir de redevabilité, mais aussi présenter les opportunités et les modalités de souscription à l’APEC.

L’APEC est une Initiative présidentielle qui a pour mission de collecter des fonds sous forme d’actions auprès des citoyens, des entreprises et des associations. Ces ressources sont ensuite investies dans les projets structurants tels que la création d’unités industrielles, la réalisation d’ouvrages à fort impact économique et social.

Devant un grand public composé des membres de la délégation spéciale de koubri, d’autorités coutumières et religieuses, des responsables et travailleurs de l’administration publique et privée, des commerçants, de producteurs agro-sylvo-pastoraux, de travailleurs du secteur informel, la directrice générale, Clémentine Minoungou/ Zoundi, a expliqué le fonctionnement de l’agence.

« L’APEC est une structure de tous et pour tous. Chaque Burkinabè, où qu’il soit, peut acquérir des actions et ainsi, contribuer directement au développement de son pays tout en bénéficiant des retombées économiques », a-t-elle déclaré.

Les échanges ont surtout porté sur les opportunités offertes, les mécanismes de gestion, de contrôle et de transparence, l’attelage juridique mis en place dans le cadre de l’APEC.

Plusieurs participants ont salué et loué l’initiative caractérisée par une démarche participative qui permet aux citoyens d’apporter leur pierre à l’essor économique et social de notre très chère patrie.

D’autres, par contre, ont soulevé les préoccupations liées à la sécurité des fonds investis, au délai de retour sur investissement, à l’élargissement des conférences aux villages pour une adhésion massive, à l’accompagnement des producteurs, ainsi qu’aux conditions de souscription.

A toutes ces interrogations, madame Minoungou a apporté des réponses adéquates à même de lever les inquiétudes des uns et des autres.

La rencontre s’est achevée sur une note de satisfaction générale avec à la clef une invite à l’unité, à l’appropriation de l’initiative et à la mobilisation.

« Plus nous serons nombreux à souscrire, plus vite, nous verrons naître les usines, les barrages, les infrastructures qui changeront notre quotidien », a conclu madame Minoungou .

A travers cette conférence, l’APEC a réaffirmé sa volonté de jouer pleinement sa partition pour une véritable souveraineté de notre pays.

Agence d’information du Burkina

LZ/BBP

.