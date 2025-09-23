BURKINA-NANDO-GOUVERNORAT-SECRETAIRE-GENERAL-INSTALLATION

Julien Guengueré, nouveau secrétaire général de la région de Nando officiellement installé

Koudougou, 22 sept. 2025 (AIB) – Nommé en Conseil des ministres du 4 septembre 2025, Julien Guengueré, administrateur civil chevronné, a été installé lundi, au cours d’une cérémonie solennelle qui s’est tenue dans la salle de réunions du Gouvernorat de Koudougou.

La cérémonie, présidée par le gouverneur de la région, Adama Jean Yves Béré, a réuni de nombreuses personnalités, dont les hauts commissaires des provinces, des autorités coutumières et religieuses, des directeurs régionaux et des chefs de service.

Le gouverneur a procédé à l’installation du nouveau Secrétaire Général en prononçant la formule consacrée, marquant ainsi le début de ses fonctions.

Mesurant la complexité et l’importance de sa nouvelle fonction, M. Guengueré a lancé un appel à la solidarité de tous. Il a sollicité le soutien de sa hiérarchie, de l’ensemble des structures, des autorités coutumières et religieuses, ainsi que de tous les « fils et filles de la région de Nando ».

Il a également rendu un vibrant hommage à ses prédécesseurs, saluant leur dynamisme, leur courage et leur esprit de sacrifice. Il a exprimé sa volonté de poursuivre les efforts déjà entrepris pour le développement de la région, affirmant vouloir « ajouter quelque chose à ce qui a été déjà fait ».

Reprenant une célèbre citation, il a martelé sa conviction que « on ne développe pas, mais qu’on se développe », soulignant l’importance d’un engagement collectif.

Le nouveau secrétaire général a conclu son allocution en réitérant sa détermination à accomplir sa mission avec dévouement, pour un Burkina Faso véritablement indépendant et souverain. « J’ai l’intime conviction que, si nous nous engageons tous, pleinement tous, notre pays et la région de Nando réaliseront des progrès au-delà des attentes des mois et des années à venir », a-t-il affirmé.

Le gouverneur Béré, après avoir félicité l’homme pour la confiance placée en lui par les plus hautes autorités, l’a rassuré de son soutien et celui de l’ensemble des corps constitués de la région afin de lui permettre de réussir sa mission et partant, la mission commune de l’administration burkinabè.

Agence d’information du Burkina

PB/AS/ATA