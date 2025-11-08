Burkina-Ioba-Education-Solidarité-Don

Ioba/Zambo : Le Lions Club et la Fondation Orange Burkina offrent des vivres et des livrets aux élèves de Djikologo

Zambo, 08 nov. 2025 (AIB) – Le Lions Club Ouagadougou Challenge, en partenariat avec la Fondation Orange Burkina, a procédé le 25 octobre 2025 à une remise de vivres et de livrets au profit des élèves de l’école primaire publique ce Djikologo, dans la commune de Zambo, province du Ioba.

Le don, composé de riz, de macaroni, de sel, de haricot, d’huile et de livrets, est estimé à 2 000 000 F CFA. Selon le président de Lions Club Ouagadougou Challenge, Aristide Compaoré, cette donation vise à soutenir les apprenants et à améliorer leurs conditions d’étude.

« Nous sommes un club service, c’est-à-dire un groupe d’amis qui vient en aide aux personnes dans le besoin. Avec notre partenaire historique, la Fondation Orange Burkina, nous avons choisi l’école de Djikologo pour cette œuvre de bienveillance, car les enfants sont l’avenir de la nation », a indiqué M. Compaoré.

Le représentant de la Fondation Orange Burkina, Moussa Zongo, a rappelé que cette action s’inscrit dans la continuité des appuis déjà apportés à l’établissement, notamment en vivres et en tablettes numériques.

Très ému, le directeur de l’école, Badani Da, a salué le geste des donateurs avant de plaider pour un appui supplémentaire en tables-bancs et pour la clôture de l’établissement.

« Votre soutien contribue à l’amélioration de nos résultats scolaires. En effet, l’école a réalisé deux années successives un taux de réussite de 100 % à l’examen du Certificat d’études primaires (CEP), a-t-il soutenu. « Nous comptons 458 élèves pour six classes, mais nous manquons de tables-bancs et d’une clôture pour sécuriser les enfants », a-t-il expliqué.

La cérémonie de remise a réuni les élèves, les enseignants, les partenaires de l’école et les responsables coutumiers du village dans une ambiance de reconnaissance et de solidarité.

Agence d’information du Burkina

CZ-sz-dnk-ata