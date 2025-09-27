Ioba : Le CCEB de Ouessa félicite les enseignants pour leur présence à la rentrée administrative

Ouessa, 25 septembre 2025 (AIB)-Le chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB) de Ouessa, Nirbètersob Valère Kpoda, a félicité les enseignants pour leur présence effective à la rentrée administrative du 15 septembre 2025, ainsi que pour le taux de succès de 93,69 % enregistré au CEP 2025.

Le CCEB de Ouessa, Nirbètersob Valère Kpoda, accompagné des encadreurs pédagogiques, a effectué une tournée dans toutes les écoles de la commune afin de superviser le bon déroulement de la rentrée administrative.

Dès 7h30, l’école A de Ouessa a reçu la visite de l’équipe.

M. Kpoda, satisfait de la mobilisation du personnel enseignant, leur a rappelé que la rentrée administrative vise à bien préparer la rentrée pédagogique.

Le premier responsable de la circonscription d’éducation de base (CEB) de Ouessa a saisi l’occasion pour adresser ses félicitations aux enseignants, non seulement pour leur présence, mais également pour le taux de réussite de 93,69 % obtenu au Certificat d’études primaires (CEP), session 2025.

« Je vous encourage à tout mettre en œuvre pour que la rentrée pédagogique du 1er octobre prochain se déroule dans de meilleures conditions », a-t-il déclaré.

Le CCEB a transmis le même message aux enseignants des écoles A et B de Kolinka, qu’il a également visitées.

L’équipe d’encadrement pédagogique a, pour sa part, poursuivi la visite dans les autres établissements de la circonscription de Ouessa.

Certains encadreurs, tels que l’inspecteur Bebou Bayala, ont également visité les champs scolaires des écoles de Bekoteng et de Dianlé, félicitant les acteurs pour leur engagement.

Selon le CCEB, Valère Kpoda, la rentrée administrative s’est bien déroulée dans l’ensemble des écoles de la commune de Ouessa.

Agence d’information du Burkina

