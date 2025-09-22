Burkina – Ioba – Agriculture – Emploi – Jeunes

Ioba/Koper : Les VDP agricoles échangent avec le préfet

Koper, 20 septembre 2025 (AIB)-Le préfet, président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Koper, Zakaria Dao, a tenu une rencontre d’échanges avec les jeunes Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) agricoles, le vendredi 19 septembre 2025.

La salle des fêtes de la mairie de Koper a servi de cadre à ce conclave. Le PDS était accompagné du secrétaire général de la mairie, Nazirou Anaroua, et de l’agent domanial, Camille Hien.

Ce sont 24 jeunes VDP agricoles de la commune qui ont bénéficié d’une formation à Matourkou. Leur porte-parole, Jacob Somda, a sollicité l’accompagnement du PDS pour l’exploitation effective de leur site de production. Ces jeunes comptent se lancer dans les cultures de contre-saison.

Selon M. Somda, leurs besoins portent notamment sur l’aménagement du site, l’acquisition d’équipements et de matériels agricoles.

Le site, d’une superficie de 15 hectares et situé dans le village de Boulmontéon, était inexploitable pendant la saison humide, car déjà envahi par l’eau à leur retour de formation.

Néanmoins, les VDP ne sont pas restés inactifs. Ils ont exploité un terrain d’emprunt afin de mettre en pratique les connaissances acquises.

Le PDS a promis de soutenir ces jeunes producteurs agricoles, dans la mesure des possibilités, pour le démarrage des productions sur le site. Zakaria Dao leur a également proposé des perspectives pour la bonne conduite des travaux.

« Je vous encourage à redoubler d’efforts dans vos activités pour espérer bien récolter en fin de saison », a-t-il conclu.

Agence d’information du Burkina

