Burkina – Ioba – Examens – Scolaires – BEPC

Ioba / BEPC : 2970 candidats à la conquête du brevet d’études du premier cycle

Dano, 4 juin 2025 (AIB) – Le haut-commissaire de la province du Ioba, Innocents Ouattara, a procédé à l’ouverture de l’enveloppe de la première épreuve du brevet d’études du premier cycle (BEPC) de la session de 2025, le mardi 03 juin au lycée provincial du Ioba (LPI).

C’est au jury 1 de Dano que le premier responsable de la province du Ioba, a ouvert l’enveloppe contenant la première épreuve, la dictée, de l’examen du BEPC session de 2025.

M. Ouattara a porté le titre de cette dictée à la connaissance des candidats : « Le tourbillon ». Étaient présents à ce top de départ des épreuves écrites du BEPC au Ioba, le secrétaire général de la province, André Lankoandé, le directeur provincial en charge de l’enseignement secondaire, Joseph Kima, les présidents des jurys 1 et 2 de Dano et les forces de défense et de sécurité.

Le haut-commissaire et sa délégation ont auparavant fait le tour de quelques salles de composition où il a prodigué des conseils aux candidats. « Je souhaite une bonne inspiration, lisez très bien vos sujets avant de commencer à les traiter et remplissez bien les entêtes des feuilles de composition », a-t-il conseillé.

Au Ioba, ce sont au total 2970 candidats dont 1513 filles et 1457 garçons qui prennent part à l’examen du BEPC cette année. Ils sont repartis dans 10 jurys constitués de 37 centres de composition dont 6 centres principaux et 31 centres secondaires.

Agence d’information du Burkina SZ/dnk/ata