Guiriko : la Ligue régionale de football fait le bilan de la saison sportive

Bobo-Dioulasso, 26 août 2025 (AIB) – La Ligue régionale de football du Guiriko a tenu, le samedi 23 août 2025, son Assemblée générale ordinaire. La rencontre a servi de cadre pour dresser le bilan de la saison sportive 2024-2025 et tracer les perspectives pour la nouvelle saison.

Le président de la ligue, Gabriel Yaméogo, a confié que le bilan de la saison est très positif. Il a indiqué que toutes les activités programmées ont été exécutées, citant le renforcement des capacités des acteurs, l’organisation des différents championnats et une meilleure structuration des clubs.

Il a saisi l’occasion pour exprimer sa gratitude aux acteurs du football régional pour leur accompagnement constant, ajoutant que les défis de la nouvelle saison restent nombreux, mais que l’engagement est pris de consolider les acquis pour faire mieux que l’année écoulée.

Le directeur régional des Sports et des Loisirs, Seydou Kaboré, a félicité le président et son bureau pour le travail abattu, tout en appelant à l’union des filles et fils de la région autour de cette équipe dirigeante qui se bat pour le rayonnement du football.

Les participants ont jugé le bilan satisfaisant au regard des résultats engrangés par les clubs de la région, notamment Rahimo Football Club, Ajeb et Colma AC, dont les performances continuent de valoriser le football du Guiriko sur le plan national.

En clôturant les travaux, le président Yaméogo a réaffirmé la disponibilité de son bureau à travailler dans la concertation et la discipline pour relever les défis de la saison 2025-2026.

Agence d’information du Burkina

AB/yos