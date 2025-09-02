Burkina/Guiriko -Immersion-Patriotique

Guiriko : Immersion patriotique : une délégation gouvernementale encourage les nouveaux bacheliers à Bobo-Dioulasso

Bobo-Dioulasso, 1er septembre 2025 (AIB) – Une délégation gouvernementale conduite par le ministre de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique, Dr Boubacar Savadogo, a visité ce lundi à Bobo-Dioulasso, plusieurs sites d’immersion patriotique des nouveaux bacheliers de la région du Guiriko.

Accompagné du ministre en charge de l’Enseignement de base, Jacques Sosthène Dingara, et du secrétaire général du Gouvernement et du Conseil des ministres, Ousmane Ouattara, le ministre Savadogo a transmis aux immergés le message de félicitations et d’encouragement du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Du lycée mixte d’Accart-Ville au complexe scolaire « Alpha Solidarité », en passant par le complexe scolaire « Le Savoir », la délégation a constaté les conditions d’apprentissage et d’encadrement des participants.

Au nom du chef de l’État, le ministre Savadogo a salué leur réussite au baccalauréat et les a exhortés à tirer profit de cette expérience qui vise à renforcer leur attachement aux valeurs patriotiques.

Le secrétaire général du Gouvernement, Ousmane Ouattara, a rappelé aux nouveaux bacheliers que « l’immersion fait partie de la Révolution progressiste populaire », précisant qu’elle doit leur permettre de mieux connaître leur patrie et d’acquérir des rudiments pour devenir des modèles dans la société.

« Vous allez comprendre comment nos pères se sont battus pour léguer ce territoire qui est le Burkina Faso et que nous devons défendre au prix de notre sang », a-t-il ajouté.

Selon M. Ouattara, les enseignements dispensés durant cette immersion permettront également de saisir les enjeux autour du Burkina Faso et les raisons pour lesquelles il est convoité par des prédateurs.

Il a par ailleurs invité les jeunes au civisme, à la discipline et au respect des aînés et des encadreurs.

À l’issue de la tournée, la délégation gouvernementale a exprimé sa satisfaction de voir une jeunesse consciente et engagée. « En quelques jours, nous avons constaté une transformation. Ces jeunes comprennent mieux les valeurs indispensables que sont l’intégrité, la solidarité, le patriotisme et l’amour de la patrie », a confié le ministre Dingara.

Les autorités ont aussi félicité l’équipe d’encadrement de la ville de Sya pour le travail accompli.

En marge de la visite, la délégation a pris part à la montée régionale des couleurs et a salué les « supers enseignants 2025 », Adama Zallé et Mawa Baoula/Kanyoulou, ainsi que la meilleure femme parachutiste du pays, le sergent-chef Jacqueline Toé, originaire de Bobo-Dioulasso.

Agence d’Information du Burkina

AB/ATA