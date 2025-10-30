CYCLISME-BFA-SPORT-TOUR-FASO

Guiba accueille le départ de la 7e étape du Tour du Faso

Guiba, 30 Oct. 2025 (AIB)-La commune de Guiba a accueilli jeudi, le top départ de la septième étape du Tour international du Faso, a constaté l’AIB sur place.

La commune de Guiba dans la province du Zoundwéogo a accueilli ce matin du 30 octobre, les autorités qui ont donné le top départ de l’étape 7 du 36è Tour du Faso Guiba-Garango (71,630km) à 10h. Cette 36è édition a vu la participation, en plus du Burkina Faso, de neuf autres pays (Côte d’Ivoire, Mali, Togo, Cameroun, Ghana, Maroc, Benin, Niger et Belgique). Les trois équipes nationales sont l’équipe A, l’équipe régionale du Centre et l’équipe régionale de l’Ouest.

Les autorités régionales, provinciales, communales, coutumières, religieuses et l’ensemble des forces vives sont sortis pour magnifier cette fête de la petite reine burkinabè.

Selon le commissaire de course, cette compétition symbolise la résilience et le dynamisme du sport au Burkina Faso, malgré le contexte sécuritaire difficile. La Loterie Nationale Burkinabè se place comme sponsor officiel de cette édition.

Eu égard à ses performances et de la qualité d’encadrement, le Burkinabè Paul Daumont (détenteur actuel du maillot jaune), se place comme favori de cette 7e étape.

Hier, 29 Octobre c’était l’étape 6 qui a conduit les cyclistes de Ouagadougou à Pô sur une distance de 144,200km. Cette étape a été remportée par le Belge De Boes Timmy.

