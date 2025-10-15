BURKINA-GOURMA-FASO MEBO-CONFECTION-PAVES

Gourma: Plus de 23 000 pavés confectionnés sur le site de l’initiative présidentielle Faso Mêbo

Fada N’Gourma, 14 oct. 2025 (AIB)- Le conseiller technique de la délégation spéciale de la commune de Fada N’Gourma, représentant la commune sur le site de l’initiative présidentielle Faso Mêbo, Labidi Issiaka Toguyeni, a déclaré, le mardi 14 octobre 2025, la confection de 23 641 pavés, du 07 au 13 octobre 2025, grâce à la forte mobilisation de la population.

Du 7 au 13 octobre 2025, le chantier de l’initiative présidentielle Faso Mêbo a connu une dynamique soutenue, marquée par l’engagement constant des populations.

Au cours de la période du 07 au 13 octobre 2025, les contributions en nature et en efforts communautaires ont permis d’enregistrer des résultats significatifs.

En effet, 23 641 pavés ont été confectionnés grâce à la mobilisation quotidienne des volontaires, malgré des moyens matériels limités.

Le site dispose actuellement de 2 025 moules, un nombre jugé insuffisant au regard de l’affluence des participants, ce qui conduit souvent à un arrêt des travaux vers 11 heures chaque jour.

Par ailleurs, un grand bassin d’eau d’une capacité d’environ 18 000 litres a été construit pour faciliter les activités de gâchage et de nettoyage du matériel.

Le bilan fait également état de plusieurs contributions, notamment 16 tonnes et 14 sacs de ciment, 187 packs d’eau, 2 000 litres d’eau de gâchage, 21 tricycles de sable, 70 moules, 26 paires de gants, 150 litres de gasoil, 4 sacs de riz de 50 kg, un bidon de 25 litres d’huile, 15 miches de pain et 30 plats de riz, pour soutenir les participants.

Malgré ces acquis, des difficultés subsistent sur le site, notamment l’insuffisance de moules, le manque de ressources financières, l’insuffisance d’agrégats (sable et granite), l’absence de hangars pour protéger les pavés, le manque de lampadaires pour le travail de nuit et le déficit de galets.

M. Labidi Issiaka Toguyeni, a salué la détermination de la population de Fada N’Gourma qui, selon lui, traduit une fois de plus la volonté des filles et fils du Goulmou à accompagner le président du Faso dans sa vision de développement endogène à travers l’initiative Faso Mêbo.

L’initiative présidentielle Faso Mêbo, qui vise à promouvoir la participation citoyenne à la construction d’infrastructures locales, poursuit ainsi sa mise en œuvre à Fada N’Gourma dans un esprit de solidarité et d’engagement collectif.

Agence d’information du Burkina

KAC/hb/oo