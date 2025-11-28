BURKINA-GOURMA-MOBILITE-TRANSPORT URBAIN

Gourma : Les lignes du réseau SOTRACO validées pour améliorer la mobilité urbaine

Fada N’Gourma, 27 nov. 2025 (AIB)- Le secrétaire général de la région du Gourma, Siaka Ouattara, a présidé, le jeudi 27 novembre 2025 à Fada N’Gourma, un atelier de validation des lignes du nouveau réseau de la Société de transport en commun (SOTRACO), destiné à améliorer la circulation et l’accès au transport public dans la cité de Yendabli.

Selon le secrétaire général de la région du Gourma, Siaka Ouattara, l’arrivée du réseau de la SOTRACO était très attendue par les populations de Fada N’Gourma pour plusieurs motifs.

Il a indiqué que la mise en service des bus contribuera à soulager une ville marquée par un afflux important de Personnes déplacées internes (PDI).

« Elle facilitera également les déplacements des étudiants, notamment ceux de l’université Abdoulaye Toguyeni Yembila, souvent éloignée du centre-ville, tout en réduisant les charges de transport des ménages », a-t-il ajouté.

Le secrétaire général de la région du Gourma, a précisé que les bus permettront aux fonctionnaires de se déplacer plus aisément, réduisant ainsi l’usage des engins à deux roues et améliorant la sécurité routière.

Pour sa part, le directeur général de la SOTRACO, Drissa Sawadogo, a expliqué qu’« un bon réseau de bus est déterminant dans la mission de la SOTRACO », car l’objectif est de répondre aux besoins réels de mobilité de la population.

A cet effet, une quinzaine de bus seront déployés à Fada N’Gourma sur les lignes retenues.

Les tarifs du transport urbain varieront entre 150 et 200 F CFA, tandis que ceux du réseau intercommunal dépendront des distances parcourues.

Drissa Sawadogo, a par ailleurs rappelé qu’un réseau de transport constitue « un catalyseur de développement, un facilitateur d’opportunités et un facteur de dignité sociale ».

Pour lui, les autorités s’emploient à renforcer la mobilité des citoyens à travers des services adaptés et accessibles.

Le réseau SOTRACO de Fada N’Gourma devrait ainsi améliorer la fluidité des déplacements, renforcer la sécurité routière, réduire l’impact environnemental et garantir une égalité d’accès au transport public pour tous les usagers.

Agence d’information du Burkina

KAC/HB/OO