Gourma/Faso Mêbo : Les FDS et VDP apportent leur contribution

Fada N’Gourma, 13 nov. 2025 (AIB)- En marge du lancement officiel de l’initiative présidentielle Faso Mêbo ce jeudi 13 novembre 2025 à Fada N’Gourma, les Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi que les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) de la région du Goulmou, ont apporté une contribution matérielle et financière pour accompagner la dynamique nationale.

Selon les organisateurs, cette contribution est composée d’une somme de 318 650 F CFA, de 200 tonnes de granite, d’un hangar de 25 mètres de long sur 4 mètres de large, de 300 moules, de 20 tonnes de ciment, ainsi que de divers outils de maçonnerie, notamment des règles, ficelles, maillots et marteaux de tube.

Le commandant de la 6ᵉ région militaire, le chef de bataillon Boubacar Dadijan, a salué l’engagement des forces vives de la région, indiquant que l’élan observé depuis le lancement de Faso Mêbo témoigne de la mobilisation générale autour de cette initiative présidentielle.

« Depuis le lancement de Faso Mêbo, nous avons vu la mobilisation des filles et fils de la région. Donc, nous, filles et fils FDS et VDP de la région, avons estimé que nous ne pouvons pas rester en marge de ce qui se passe. D’où notre modeste contribution », a affirmé le chef de bataillon Dadijan.

L’initiative Faso Mêbo, pilotée au plan national, vise à promouvoir des actions citoyennes de développement et à renforcer la résilience communautaire à travers des réalisations collectives.

La participation des FDS et VDP du Goulmou s’inscrit ainsi dans un élan de solidarité et de soutien aux efforts de transformation engagés dans la région.

Agence d’information du Burkina

