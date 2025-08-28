BURKINA-Gourma-CULTURE-MUSIQUE

Gourma/Faso Academy 2025 : Samuel Bougma en tête des phases éliminatoires avec une moyenne de 15,83/20

Fada N’Gourma, le 28 août 2025 (AIB) – Les phases éliminatoires de Faso Academy 2025 dans la région du Goulmou, se sont tenues le mercredi 27 août 2025 à Fada N’Gourma, devant un public nombreux et enthousiaste. A l’issue des évaluations, Samuel Bougma s’est classé premier avec 95 points, soit une moyenne de 15,83/20.

Trois candidats, tous étudiants et originaires de la région, étaient en compétition.

Il s’agit de Josué Combary, étudiant en 3ᵉ année de lettres modernes à l’Université Abdoulaye Yembila Toguyéni, Samuel Bougma, étudiant en 3ᵉ année d’électronique et informatique industrielle et agent communautaire, et Steeve Pedhongba, étudiant en 3ᵉ année de mine.

Chaque candidat a présenté deux prestations.

Au premier passage, ils ont interprété le morceau imposé « Ouaga jeune » de Floby, au second, les candidats masculins ont livré chacun leur version du titre « Ropero » de l’artiste Reman.

A l’issue des évaluations, Samuel Bougma s’est classé premier avec 95 points, soit une moyenne de 15,83/20, suivi de Josué Combary qui a obtenu 85 points dont 14,16/20 et de Steeve Pedhongba qui a totalisé 74 points avec une moyenne de 12,3/20.

«Nous avons vécu des moments de joie, de détente et d’apprentissage avec ces prestations. Ce fut également des moments d’immersion dans notre terroir et nos valeurs culturelles avec des candidats qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes», selon le conseiller chargé de la culture du gouverneur du Goulmou, Hassane Djibilirou.

Il a par ailleurs salué la forte mobilisation du public et invité la population à soutenir les jeunes talents.

Pour l’animateur de Faso Academy, Jaki El Pheno, présent à Fada N’Gourma après avoir suivi les prestations à Ouagadougou, Manga et Tenkodogo, « le niveau des candidats est très acceptable ».

Il a estimé que cette édition permettra de révéler des vedettes capables de représenter la musique burkinabè.

Les phases éliminatoires se poursuivent dans les autres régions du pays.

A la fin des tournées, les meilleures moyennes seront retenues pour les huitièmes de finale.

L’équipe des encadreurs culturels de cette étape régionale a été présidée par l’artiste musicienne Maï Lingani.

Agence d’information du Burkina

KAC/hb/oo