BURKINA-KOMPIENGA-ENTREPRENARIAT-DON-KITS

Gourma/Entrepreunariat : 60 jeunes et femmes de la Kompienga dotés en kits de métiers pour booster leurs activités

Fada N’Gourma, le 12 sept. 2025 (AIB)- L’ONG AVAD en partenariat avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), a offert, le vendredi 12 septembre 2025 à Fada N’Gourma, des kits de métiers à 60 jeunes ressortissants de la province de la Kompienga, pour booster leurs activités.

Des ressortissants de la province de la Kompienga vivant à Fada N’Gourma, ont reçu, le vendredi 12 septembre 2025, des kits de métiers, par l’ONG AVAD en partenariat avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Ce don est composé de machines à coudre, de kits de lavage de moto à deux et quatre roues, des métiers à tisser, des kits de coiffure, d’installations d’énergie scolaire et de production avicole.

Ces jeunes et femmes ont également bénéficié d’une formation en gestion financière et managériale des entreprises.

Ils ont exprimé leur reconnaissance à l’endroit des donateurs et leur ont promis de gérer avec efficience ces équipements afin de booster leur activité.

Agence d’information du Burkina

OA/hb/oo