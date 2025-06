BURKINA-GOURMA-ENVIRONNEMENT-ARBRES

Gourma/Campagne de reforestation 2025 : les taux de survie des plants sont à plus de 90% (direction des eaux et forêts)

Fada N’Gourma, 13 juin 2025 (AIB)-Dans le cadre des préparatifs Campagne de reforestation 2025, le directeur régional des Eaux et Forêts de l’Est, le lieutenant-colonel Romuald Nikiéma a visité trois bosquets à Fada N’Gourma où les taux de survie des plants dépassent 90%, a constaté l’AIB.

Reverdir le Burkina Faso est l’une des grandes visions du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Dans cette optique, la campagne de reforestation 2025 sur l’ensemble du territoire national est prévue pour le 21 juin 2025. Ainsi, le directeur régional des Eaux et Forêts de l’Est, le lieutenant-colonel Romuald Nikiéma a visité trois (03) bosquets dans le but de tirer des leçons des expériences passées pour améliorer cette campagne de reforestation.

La sortie-terrain lui a permis de s’imprégner des taux de survie des plants et de l’organisation de gestion des bosquets réalisés dans le cadre des éditions passées des Journées nationales de l’arbre (JNA). Ces bosquets sont de l’Association Tin-ba, de l’Association culturelle Terre et Percussion du Gulmu (ACTP/GUL) et de l’Institut régional de l’Administration (IRA) de l’Est.

Du constat du lieutenant-colonel Romual Nikiéma, les taux de survie des plants dans les bosquets de l’Association Tin-ba et de l’IRA de l’Est sont de 100% et celui de l’ACTP/GUL est de 90%. Il a jugé très satisfaisant le travail abattu par ces acteurs que sont les énarques et les structures associatives.

Selon lui, l’objectif de sa visite-terrain vise à tirer des leçons pour préparer le site de cette campagne de reforestation qui est spéciale. Il a précisé que la spécificité du site de cette année résulte du fait que ce site sera en même temps un bosquet à plantes médicinales avec des hommes et femmes engagés. Ce bosquet à plantes médicinales doit profiter aux tradipraticiens et à la population de la région de l’Est.

Par rapport à la campagne de reforestation 2025, le lieutenant-colonel a soutenu que sa structure est prête pour une campagne réussie. A ce titre, il a indiqué que les démarches sont en cours ; les sites sont identifiés ; la mobilisation sociale se poursuit pour que les acteurs comprennent les nouvelles innovations.

Parmi ces innovations, il y a la création des bosquets à plantes médicinales instaurés par le président du Faso et l’implantation de cinq (05) bosquets scolaires dans la région de l’Est, selon lui.

Le directeur régional invite chacun à accompagner la politique de l’heure patriotique pour reverdir le Faso prévue le 21 juin 2025 où chaque citoyen doit planter au minimum un arbre qu’il est capable d’entretenir. Pour réussir, cette politique des plus hautes autorités du Faso, le lieutenant-colonel a souligné que son service mettra des plantes à la disposition de tous ceux qui veulent planter des arbres et qui n’ont pas de moyens.

Agence d’information du Burkina