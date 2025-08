BURKINA-GOURMA-ADMINISTRATION-PASSATION

Gourma/Action humanitaire : Lassané Ouédraogo prend les rênes de la direction régionale

Fada N’Gourma, 4 août 2025 (AIB) – Lassané Ouédraogo a été officiellement installé ce lundi 04 août 2025 à Fada N’Gourma, en qualité de directeur régional de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale du Goulmou, en remplacement de Jean-Paul Ouédraogo. C’était sous la présidence du secrétaire général de la région du Gulmu, Siaka Ouattara.

La cérémonie de passation de charge s’est tenue le lundi 04 août 2025, sous la présidence du secrétaire général de la région du Goulmou, Siaka Ouattara.

Elle marque une nouvelle ère pour la direction régionale de l’Action humanitaire dans une zone fortement éprouvée par une crise sécuritaire et humanitaire qui perdure depuis une décennie.

Le nouveau directeur régional, Lassané Ouédraogo, a souligné les défis majeurs liés à la situation humanitaire dans la région.

Pour y faire face, il entend miser sur une meilleure coordination des interventions et sur la synergie d’action entre les différents acteurs.

« Pour répondre efficacement aux préoccupations de l’heure, nous devons conjuguer nos efforts et travailler en étroite collaboration avec les autorités régionales, la société civile et les services déconcentrés de l’Etat », a-t-il déclaré.

Son prédécesseur, Jean-Paul Ouédraogo, a dirigé la structure du 2 mai 2024 au 4 août 2025 et a enregistré plusieurs réalisations notamment la formation de 200 femmes en tissage et en teinture et la prise en charge de plus de 517 enfants non accompagnés ou rencontrés lors des opérations de sécurisation du territoire.

L’assistance à plus de 200 filles victimes de violences basées sur le genre (VBG) et le soutien psychosocial à plus de 6 000 personnes âgées, ont également été réalisés.

Ces résultats ont valu à la direction régionale du Goulmou la 5e place au classement national 2024 en matière de gouvernance, d’efficience et de taux de réalisation des activités.

Le secrétaire général de la région du Gulmu, Siaka Ouattara, a salué le travail abattu par le directeur sortant et a félicité le nouveau promu.

Il a rassuré Lassané Ouédraogo de l’accompagnement de l’administration régionale tout en l’invitant à renforcer la collaboration avec son équipe.

« Travaillez en tandem avec vos collaborateurs pour obtenir des résultats, car seul, vous ne suffirez pas», a-t-il exhorté.

Agence d’information du Burkina

KAC/hb/oo