Gourma: 82 filles et femmes vulnérables bénéficient de kits de dignité

Fada N’Gourma, le 25 sept. 2025 (AIB) – Le 1er vice-président de la délégation spéciale de la commune de Fada N’Gourma, Ernest Natama, a présidé, le jeudi 25 septembre 2025 à Fada N’Gourma, la remise de kits de dignité à 82 filles et femmes déplacées internes et vulnérables de la commune, dans un contexte humanitaire difficile où les femmes restent les plus touchées.

Cette initiative entre dans le cadre du projet « Renforcer l’aide humanitaire et la protection des enfants et des communautés touchés par le conflit dans les régions de l’Est et du Centre-Nord », mis en œuvre par l’Organisation chrétienne d’entraide et de développement (OCED) en partenariat avec l’ONG World Vision et financé par VRF5.

Selon le chargé du projet, Gédéon Ouédraogo, l’action vise à contribuer à l’amélioration des conditions de vie des personnes les plus vulnérables, en particulier les femmes et les filles, dont l’émancipation est un levier essentiel pour tout développement.

Le 1er vice-président de la délégation spéciale de la commune de Fada N’Gourma, Ernest Natama, a salué « une initiative porteuse d’espoir qui vient comme une solution à certaines difficultés rencontrées par les femmes et jeunes filles ».

Il a exprimé la gratitude de la commune à l’endroit de l’OCED, de World Vision et de leur partenaire financier.

« Chaque kit remis ce jour est bien plus qu’un ensemble d’articles d’hygiène. Il véhicule un message fort et symbolise l’espoir, le respect et l’engagement commun envers celles qui sont souvent laissées pour compte », a-t-il déclaré, avant d’inviter les bénéficiaires à en faire bon usage.

Au nom des bénéficiaires, Larbapoa Dayamba, a remercié aux donateurs, soulignant que ces kits vont améliorer leur condition d’hygiène.

En marge de la remise, une séance de sensibilisation sur les violences basées sur le genre et la protection de l’enfant a été animée par l’agent de la direction provinciale de l’action humanitaire, Mahamoudou Diakouma Wombo.

Présente dans la région du Goulmou depuis juin 2025, l’OCED concentre ses actions dans les communes de Diapangou et Fada N’Gourma, notamment à travers la formation de leaders religieux et coutumiers sur la protection des enfants et la gestion des familles.

Agence d’information du Burkina

KAC/hb/oo