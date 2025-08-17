Burkina-Gourma-Infrastructure-Reboisement

Gourma : 200 arbres plantés dans le bosquet communal par la direction régionale des infrastructures du Goulmou

Fada N’Gourma, (AIB) – La direction régionale des Infrastructures et de l’Enclavement du Goulmou a organisé, le samedi 16 août 2025 à Fada N’Gourma, une séance de reboisement ayant permis la mise en terre de 200 plants dans le bosquet communal, en présence de plusieurs acteurs.

Selon le directeur régional, Yacouba Christian Seré, cette activité s’inscrit dans la politique de son département qui œuvre à l’assainissement du cadre de vie des populations à travers des actions telles que le curage des caniveaux, le débroussaillage des lieux publics et le reboisement.

Des détenus de la maison d’arrêt et de correction de Fada N’Gourma ont pris part à l’opération, conformément à la vision du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui encourage l’implication des pensionnaires des maisons d’arrêt dans les travaux d’intérêt général.

Le président de la délégation spéciale de Fada N’Gourma, Kampadilemba Jérôme Idani, a salué l’initiative et promis d’assurer l’entretien des plants. « Ces arbres bénéficient déjà d’un terrain sécurisé et d’un point d’eau », a-t-il rassuré.

Le service des Eaux et Forêts sera mobilisé pour le suivi des plans selon M. Seré a tandis que la mairie contribuera à lutter contre la divagation des animaux.

