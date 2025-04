Burkina-Sécurité-Trafic-Démantèlement

Gogo/Zoundwéogo (Centre-sud): Des présumés auteurs de trafic de carburant aux arrêts, à Gogo

Manga, 17 avril 2025 (AIB) – Le commissariat de police du district de Gogo, dans la province du Zoundwéogo, région du Centre-sud, en collaboration avec la population locale, a mis aux arrêts, le jeudi 3 avril 2025, des membres d’un réseau de contrebande de gasoil et saisi leurs stocks, illégalement entreposés et distribués à la clientèle locale, dont la valeur totale est estimée à plus 9 millions de francs CFA, a appris, l’AIB.

L’opération menée à succès par les éléments du commissariat de police du district de Gogo avec la collaboration de la population et des auxiliaires des Forces de sécurité intérieures locales a débuté, à la suite d’une dénonciation anonyme au numéro vert de la police faisant état du stockage de carburant frauduleux dans un domicile, à Gogo, rapporte le commissaire de police du district de Gogo, le lieutenant de police Boukary Yves Pascal Ouédraogo.

La descente sur les lieux, après les enquêtes, a permis l’arrestation de de KH, âgé de 43 ans et la saisie, à son domicile, d’une importante quantité de gasoil.

Son interrogatoire, poursuit le commissaire de police, a permis également de mettre aux arrêts deux autres présumés trafiquants qui sont KS et NI, respectivement âgés de 29 et 32 ans et domiciliés à Gogo et à Nagrigré.

Au total, a confié le commissaire de police du district de Gogo, l’opération a permis la saisie de 198 bidons de 25 litres, 11 barriques de 209 litres, 19 barriques de 250 litres et 01 poly tank de 850 litres, soit un total de 12 700 litres de gasoil saisies dont la valeur est estimée à 9,037,500 francs CFA.

La poursuite des enquêtes a permis l’identification des suspects et leur mode opératoire, confie également le commissaire de police du district de Gogo.

Sur l’identification des suspects, NI ainsi que trois autres conducteurs de citernes, BN, BZ, KC, sont poursuivis pour vols de carburant. KH, KS et BS respectivement âgés de 43 ans, 32 ans et 35 ans et une dizaine de meuniers domiciliés dans des villages des communes de Manga, Gogo et Bindé sont, eux, poursuivis pour recel.

Concernant le mode opératoire, il est établi, à la lumière des enquêtes, deux sources d’approvisionnement, explique le lieutenant de police Boukary Yves Pascal Ouédraogo.

La première est le chiffonnage d’engins affectés aux travaux d’une mine de la place par des chauffeurs qui les écoulaient au prix de 10.000 à 15000 FCFA le bidon de 25 litres auprès des receleurs.

Ce gasoil est ensuite revendu à 17500 francs FCA le bidon de 25 litres aux conducteurs de tricycles et aux meuniers qui sont leurs principaux clients, a dit le commissaire de police.

Quant à la seconde source d’approvisionnement, ce sont des transporteurs routiers ghanéens chargés de livrer du matériel à la mine locale, dans le cadre de ses activités qui en sont les auteurs.

Ces derniers procèdent, eux aussi, au chiffonnage de carburant qu’il écoule à KH, leur principal preneur, confie le lieutenant de police Boukary Yves Pascal Ouédraogo.

Sur instruction du procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Manga, cinq personnes sont, à ce jour, déférées à la Maison d’arrêt et de correction de Manga, a-t-il indiqué. Deux autres membres du réseau sont en cabale et une dizaine de personnes dont les dossiers sont encore en examen sont également en entente de leur sort, ajoute-t-il.

Le lieutenant de police Boukary Yves Pascal Ouédraogo qui pointe l’appât du gain facile comme la motivation première des présumés auteurs du trafic a exhorté les populations à se démarquer de ces pratiques répréhensibles.

Il a souligné que la vente de carburant, au niveau local, est d’ailleurs régie par un arrêté du gouverneur de la région du Centre-sud, en date du 25 avril 2023, portant règlementation de la délivrance des autorisations d’achat, de transport et/ou de vente de produits pétroliers dans la région du Centre-sud, et ce, au regard du contexte sécuritaire lié au terrorisme.

Les contrevenants, ajoute-t-il, encourent plusieurs sanctions dont la confiscation des biens et des peines pécuniaires et de privation de liberté.

Concernant l’affaire en cours, le lieutenant de police Boukary Yves Pascal Ouédraogo, a annoncé que les investigations se poursuivent toujours pour mettre la main sur les autres individus impliqués dans l’affaire ainsi que le produit de leur forfait.

Il félicite, du reste, les populations pour leur collaboration et rappelle au besoin les contacts à cet effet qui sont : le 17, le 16, le 10 10 et le 199.

Agence d’information du Burkina