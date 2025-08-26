BURKINA-GNAGNA-SANTE-PLAIDOYER-VACCINATION-PALUDISME

Gnagna : une sensibilisation pour une meilleure adhésion à la vaccination antipaludique

Manni, 25 août 2025 (AIB) – Un atelier de plaidoyer s’est tenu le 23 août 2025 à Manni, pour susciter l’adhésion de tous les acteurs locaux à l’introduction de la vaccination contre le paludisme dans le district sanitaire.

Pour l’Équipe cadre du district sanitaire (ECD), ce vaccin vient renforcer les autres moyens de prévention afin de réduire la mortalité et la morbidité liées au paludisme, surtout chez les enfants de moins de cinq ans.

Cette nouvelle mesure dans la lutte contre le paludisme concerne les enfants de 5 à 23 mois. Pour ce faire, ils recevront quatre doses du vaccin aux 5ᵉ, 6ᵉ, 7ᵉ et 15ᵉ mois.

L’atelier a permis de mobiliser autorités locales, agents de santé, leaders communautaires et partenaires techniques autour d’un engagement commun : sensibiliser largement les populations et accompagner les structures sanitaires pour une mise en œuvre efficace.

Le préfet et président de la délégation spéciale de la commune de Manni, Emmanuel Tindano, a salué une étape historique dans la lutte contre le paludisme et appelé tous les acteurs à relayer le message auprès des communautés.

« La réussite de cette initiative repose sur la mobilisation et la sensibilisation de chacun », a-t-il souligné.

Agence d’information du Burkina