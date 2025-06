Burkina -Gnagna- Education-Sécurité- Effort-Paix

Gnagna : Les organisateurs du CEP à Piéla offre 180 000 F CFA pour l’effort de paix

Piéla, 15 juin 2025 (AIB)- À l’issue de la session de 2025 de l’examen du Certificat d’études primaires (CEP), les acteurs impliqués dans son organisation ont manifesté samedi 14 juin 2025, leur engagement citoyen en cotisant une somme de 180 000 F CFA pour soutenir l’effort de paix dans la commune.

Ce geste, à la fois symbolique et significatif, témoigne de l’esprit de solidarité et de responsabilité des enseignants envers les forces de défense et de sécurité, dans un contexte national marqué par d’importants défis sécuritaires.

Les autorités locales ont salué cette initiative, qui illustre le rapprochement entre les acteurs de l’éducation et les forces engagées pour la paix et la stabilité du pays.

Le montant a été solennellement remis au lieutenant de police Bassimbouè Bado, représentant du commissaire de police, par l’entremise du premier vice-président de la Délégation spéciale de la commune de Piéla, Aimé Césard Béogo.

La remise a eu lieu en présence du chef des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP), des examinateurs et d’autres invités, à l’occasion de la cérémonie de proclamation des résultats.

Agence d’Information du Burkina