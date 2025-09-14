BURKINA-SIRBA-GNAGNA

Gnagna : Dialogue fructueux entre la population et une société de transport

Bogandé, 14 sept. 2025 (AIB) – Les membres de la veille citoyenne de Bogandé ont trouvé dimanche un accord avec une société de transport interurbain, aboutissant au maintien du tarif initial de 5 000 FCFA sur l’axe Bogandé-Ouagadougou.

Ladite société avait augmenté le prix du transport à 6000, ce que la veille citoyenne avait qualifié d’inopportune au regard des difficultés économiques des populations locales.

« Nous saluons l’esprit d’ouverture de la société qui a accepté de revenir sur la hausse. Le tarif reste donc à 5 000 francs CFA, et les activités peuvent reprendre normalement », a indiqué un membre du mouvement citoyen à l’issue des échanges.

Du côté de la société de transport, on reconnaît les difficultés de gestion liées à l’état dégradé des routes, qui avaient motivé l’augmentation des prix. Toutefois, face à la pression sociale et après médiation de plusieurs notabilités locales, la direction a décidé de surseoir à cette décision.

En attendant d’autres solutions plus durables, les anciens tarifs seront appliqués.

Les activités ont donc repris dans le calme, tandis que les deux parties appellent à un dialogue plus régulier et inclusif à l’avenir.

Agence d’information du Burkina