Burkina-Ganzourgou-Mines-Fournisseurs-Locaux-Sensibilisation

Ganzourgou : L’AFEMIB renforce les capacités de 25 femmes de Mogtédo sur le contenu local et la bourse des achats locaux

Mogtédo, 11 nov. 2025- (AIB)-L’Association des femmes du secteur minier du Burkina (AFEMIB) avec l’appui du Projet d’appui au renforcement de la gestion du foncier et des mines (PARGFM), a organisé mardi à Mogtédo, un atelier de sensibilisation sur le contenu local et la Bourse des achats locaux (BAL). La cérémonie d’ouverture a été présidée par le président de la délégation spéciale communale (PDS) de Mogtédo, Nomwendé Abdoulaye Kanazoé.

La présidente de l’AFEMIB, Lucie Kabré a donné le ton de la rencontre en rappelant le sens et la portée de l’atelier.

Elle a expliqué que cette activité s’inscrit dans une série d’ateliers organisés dans 7 communes dont six communes minières (Ouagadougou, Gogo, Zabré, Bagassi, Sabcé, Mogtédo et Boudry).

Selon la présidente de l’AFEMIB, l’objectif est de permettre aux femmes des zones minières de mieux comprendre la nouvelle loi sur le contenu local afin de participer pleinement à la chaîne de valeur du secteur minier.

« Beaucoup de femmes n’ont pas toujours accès à la bonne information, souvent à cause de la langue ou du niveau d’instruction. Ces ateliers visent donc à les informer sur les procédures et les opportunités offertes par la stratégie du contenu local à travers la Bourse des achats locaux », a-t-elle déclaré.

Elle a salué l’appui du PARGFM, du Secrétariat permanent du contenu local et de la promotion des investissements (SPCLPI) et de la société minière d’Orezone Bomboré SA pour leur implication technique dans la réussite de cette initiative.

Présidant la cérémonie, le PDS de Mogtédo, Nomwendé Abdoulaye Kanazoé, a salué la tenue de cette formation qu’il juge « essentielle pour l’autonomisation économique des femmes ».

Il a indiqué que l’atelier permettra aux participantes de mieux comprendre les textes et les procédures nécessaires pour accéder aux marchés des sociétés minières.

« Une femme économiquement épanouie, c’est toute la famille qui en bénéficie », a-t-il souligné, avant d’exprimer sa reconnaissance à l’AFEMIB pour ses actions en faveur des femmes de la commune.

Le formateur, P. Jérôme Zoungrana, du SPCLPI, a présenté les thèmes qui seront développés durant les deux jours de formation.

Ils ont porté sur le concept de contenu local, la bourse des achats locaux (BAL) et la participation des entreprises nationales dans le secteur minier.

M. Zoungrana a précisé qu’une loi de 2024 impose désormais un agrément obligatoire à tout fournisseur souhaitant exercer dans le secteur minier. La BAL, a-t-il ajouté, est une plateforme numérique qui facilite la mise en relation entre sociétés minières et fournisseurs locaux pour accroître la transparence et l’accès aux opportunités.

Parmi les participantes, Soutonnoma Dipama, fournisseuse à la mine Orezone et originaire du village de Nobsin, a dit être venue s’informer davantage sur les conditions pour devenir fournisseur agréé.

Elle a évoqué les difficultés rencontrées par les femmes dans leurs activités notamment le manque de moyens financiers, les retards de paiement et la méconnaissance des procédures.

Mme Dipama a aussi assuré qu’elle partagera les acquis de la formation avec les autres femmes de sa communauté.

Cet atelier de Mogtédo, qui réunit 25 femmes issues de coopératives et d’entreprises locales, marque une nouvelle étape dans les efforts de l’AFEMIB pour renforcer la participation des femmes aux chaînes d’approvisionnement du secteur minier et promouvoir leur insertion économique durable.

Agence d’information du Burkina

