Burkina/Balé-Finale-Football

Balé : L’union sportive du grand 5 de Poura est sacré champion de la finale de la coupe de l’association sportive pour la cohésion sociale Fara

Poura, le 8 Nov. 2025 (AIB) – L’union sportive du grand 5 de Poura a remporté aux tirs au but la finale de la 4e édition du tournoi de football de l’association sportive pour la cohésion sociale (AS-PCS Fara-Poura), le samedi 8 novembre 2025 au stade SOREMIB de Poura. La finale patronnée par le haut-commissaire de la province, Martin Bako, s’est joué sur le thème « sport, facteur de paix, de cohésion sociale et de résilience dans un contexte de reconquête de notre territoire ».

Après 90 mn de jeu et plusieurs tirs cadrés de part et d’autre, l’union sportive du grand 5 de Poura avec 5 tirs marqués contre 0 pour le centre omnisports » les élites de Fara » a remporté le trophée devant son public à domicile.

L’union sportive du grand 5 de Poura repart avec le trophée, une enveloppe, un jeu de maillot et un ballon. Les trois autres meilleures équipes ont été récompensées. Des prix spéciaux, des attestations de reconnaissance ont été décerné à des personnalités.

Au total 20 équipes de la commune de Fara et de Poura ont pris part à la phase finale. La compétition a été lancée au stade Zonou Issa de Fara en juillet dernier. 62 buts ont été marqués durant le tournoi. Cette compétions est devenue un rendez-vous sportif majeure réunissant la jeunesse des deux communes autour d’une même passion.

La finale tant attendue a mobilisé le public sportif. Elle a été placée sous patronage du haut-commissaire, Martin et le parrainage de l’opérateur économique Lassané Ouédraogo. Le comité d’organisation a été présidé par Bakary Bagayo, par ailleurs, président de l’AS-PCS Fara-Poura.

Le haut-commissaire a salué l’esprit de cohésion et du vivre ensemble par le sport entre les deux communes. L’autorité a invité la jeunesse d’aller au-delà du sport et de promouvoir des initiatives de développement pour un mieux-être général.

Selon les différents intervenants, l’initiation de cette compétition vise à renforcer les liens communautaires et à promouvoir le vivre ensemble à travers le sport. Elle met en avant le rôle essentiel des activités sportives comme vecteur de paix et de développement social, en particulier dans un environnement où le dialogue et la solidarité sont indispensables pour relever les défis du moment.

La population sortie nombreuse a été témoin de ce grand événement sportif. Rendez-vous est pris pour la 5è édition.

Agence d’Information du Burkina

