Ganzourgou : Finale coupe du directeur provincial de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique

Zorgho, 21 mai 2025 (AIB) – Le lycée départemental de Boudry a remporté, mercredi au stade omnisports de Zorgho, la finale de la deuxième édition de la coupe du directeur provincial de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique du Ganzourgou, en battant le lycée provincial de Zorgho par le score de 3 buts à 2.

Lancée le 9 avril dernier, la deuxième édition de la coupe de football du directeur provincial de l’enseignement secondaire, a connu son épilogue ce 21 mai 2025.

Treize équipes venues des différents établissements de la province ont pris part à cette compétition qui a connu un engouement certain jusqu’à la finale.

Le match final a opposé le lycée départemental de Boudry au lycée provincial de Zorgho devant un public enthousiaste. À moins de 10 minutes de jeu, Boudry ouvre le score sur penalty, avant que Zorgho ne réagisse rapidement pour égaliser. Le match s’intensifie avec de nombreuses offensives des deux côtés. Peu avant la pause, le lycée provincial de Zorgho marque un second but, portant le score à 2-1 à la mi-temps.

De retour des vestiaires, Boudry revient déterminé et égalise sur un coup franc. En fin de partie, les joueurs de Boudry trouvent à nouveau le chemin des filets, scellant ainsi leur victoire sur le score de 3-2. Ils repartent avec le trophée, la somme de 65 000 FCFA, quatre ballons et des médailles en or.

Le lycée provincial de Zorgho, finaliste malheureux, reçoit quant à lui 50 000 FCFA, trois ballons et des médailles en argent.

Le lycée Saint Pierre de Zorgho et le lycée départemental de Mogtédo, tous deux classés troisièmes, reçoivent chacun 25 000 FCFA, deux ballons et des médailles de bronze. Le lycée de Mankarga V6 a été distingué par le prix de l’engagement (10 000 FCFA et deux ballons) tandis que le prix de l’équipe fair-play est revenu au lycée de Rapadama V4.

En plus des récompenses sportives, la direction provinciale de l’environnement a promis 15 plants ombrageux à l’équipe vainqueur et 10 plants au finaliste.

Parrain de cette édition, M. Ilias Ouédraogo a salué la noble initiative. Il s’est dit heureux d’être associé à cette activité qui, selon lui, constitue un puissant vecteur de cohésion, d’intégration et de fraternité entre les élèves.

Le Directeur provincial en charge de l’enseignement secondaire, Barthélémy Boudaoné, a pour sa part exprimé sa satisfaction pour le bon déroulement de la compétition. Il a rappelé que cette coupe va au-delà du sport, en ce qu’elle participe à l’épanouissement physique et mental des élèves. Il a annoncé des innovations dans les éditions à venir, avec l’introduction de disciplines comme la course, le slam ou encore l’athlétisme.

Présidant la cérémonie, le haut-commissaire de la province du Ganzourgou, Aminata Sorgho/Gouba, a exprimé sa fierté pour la tenue effective de cette activité malgré les difficultés. Elle a encouragé la mobilisation continue autour de cette initiative, qu’elle a qualifiée de moment de réjouissance et de communion pour les élèves.

La compétition s’est achevée dans une ambiance festive et fraternelle, témoignant de la vitalité de la jeunesse scolaire du Ganzourgou.

