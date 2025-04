Burkina Faso-Ganzourgou-Islam-Cohésion-Sociale-Formation

Ganzourgou : Des leaders religieux outillés pour contrer l’extrémisme et promouvoir la paix

Zorgho, (AIB) – Du 18 au 20 avril 2025, une trentaine de guides religieux, d’imams et de prêcheurs de Zorgho ont bénéficié d’une formation sur la cohésion sociale, le vivre-ensemble et les droits humains. Cette formation tenue dans la salle des fêtes de la mairie de Zorgho s’inscrit dans le cadre du projet « DJAMA BEOG NEERE », porté par le Cercle d’études, de recherche et de formation islamique (CERFI), avec l’appui technique et financier de l’Union des religieux et coutumiers du Burkina pour la promotion de la santé et du développement (URCB/SD).

Face aux défis sécuritaires et sociaux qui fragilisent le vivre-ensemble, le CERFI a, dans le cadre du projet DJAMA BEOG NEERE, réuni des guides religieux, imams et prêcheurs à Zorgho pour renforcer leurs capacités sur la cohésion sociale et la promotion de la paix selon les préceptes de l’islam.

La cérémonie d’ouverture, présidée par le haut-commissaire de la province, Aminata Sorgho/Gouba, a débuté sous le signe de la spiritualité par la lecture du Saint Coran. Le Président de la délégation spéciale (PDS) de Zorgho, Valentin Badolo, a saisi l’occasion pour exprimer sa gratitude au CERFI et saluer un projet qui, pour lui, tombe à point nommé face à une insécurité persistante et à une crise humanitaire qui ébranlent le tissu social. Tout en soulignant que « la formation et la sensibilisation sont des moyens puissants pour la reconquête des valeurs de solidarité, de respect et de paix », il a encouragé les leaders religieux à devenir des ambassadeurs de paix dans leurs communautés.

Le premier vice-président du CERFI et coordonnateur du projet, Kadré Sawadogo, a rappelé que DJAMA BEOG NEERE, qui signifie « un avenir meilleur pour tous », s’étend sur 32 mois et couvre 15 communes de 12 régions du Burkina Faso. L’atelier de Zorgho, selon lui, participe d’un engagement profond à répondre aux défis sécuritaires et humanitaires à travers la foi islamique, porteuse de paix, de tolérance et de solidarité.

Durant les travaux, les participants ont exploré des thématiques d’actualité telles que la lutte contre les discours haineux, la prévention de l’extrémisme violent, les droits humains et les mécanismes de renforcement de la cohésion sociale. La méthode participative adoptée a permis une réelle appropriation des contenus et la définition d’actions concrètes à implémenter dans les mosquées et au sein des communautés.

Mme Sorgho/Gouba a salué cette initiative qu’elle considère comme une réponse éducative et citoyenne à la crise actuelle. Selon elle, l’ennemi tente de fracturer notre société par l’instrumentalisation des différences religieuses et ethniques. Elle a alors appelé à y répondre par l’unité, la solidarité et la formation. Elle a félicité les imams, prêcheurs et guides présents pour leur rôle crucial dans la construction de la paix.

Des voix se sont également élevées parmi les participants. Issouf Kaboré a insisté sur la nécessité d’harmoniser les prêches avec les préceptes de paix de l’islam, regrettant certains discours trop virulents dans les mosquées. Hafsa Maïga, quant à elle, s’est engagée à relayer les enseignements reçus à son entourage, convaincue que le changement passe aussi par les femmes et les jeunes. Dicko Moussa, représentant de la DPEPPNF du Ganzourgou, a salué un projet qui prolonge les efforts éducatifs déjà entrepris sur le terrain.

À l’issue de la formation, les prêcheurs seront connectés entre eux et le point focal du projet à Zorgho pour assurer un suivi des messages diffusés dans les lieux de culte.

À travers DJAMA BEOG NEERE, le CERFI réaffirme son rôle d’acteur majeur du dialogue social au Burkina Faso, convaincu que la paix durable se construit d’abord dans les cœurs, par la foi, l’écoute et la fraternité.

Agence d’information du Burkina

MS/dnk/ata