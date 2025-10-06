France : L’opposition réclame le départ de Macron

Ouagadougou, 6 oct. 2025 (AIB) – L’opposition réclame le départ du président français Emmanuel Macron après la démission du premier ministre Sébastien Lecornu, qui a établi le record de brièveté à la tête du gouvernement. Il devient le septième chef du gouvernement depuis le début de la présidence d’Emmanuel Macron, entamée en 2017, un nouveau record.

« Après la démission de Sébastien Lecornu, nous demandons l’examen immédiat de la motion déposée par 104 députés pour la destitution d’Emmanuel Macron », a écrit Jean-Luc Mélenchon, fondateur du parti La France insoumise (LFI), sur X.

« Lecornu démissionne. Trois premiers ministres défaits en moins d’un an. Le compte à rebours est lancé. Macron doit partir », a pour sa part écrit Mathilde Panot, présidente du groupe La France insoumise à l’Assemblée nationale, sur son compte X.

D’autres députés du parti ont lancé des appels similaires.

Le premier ministre français Sébastien Lecornu a présenté sa démission au président de la République Emmanuel Macron face aux critiques de l’opposition à la suite de l’annonce de la composition de son gouvernement.

Cette décision intervient dans un contexte de critiques de l’opposition après la publication du nouveau gouvernement, dans lequel 13 des 18 portefeuilles sont revenus à des membres du gouvernement précédent.

Les dirigeants des partis d’opposition ont ensuite exigé la démission du gouvernement et certains ont même appelé à la dissolution du parlement et à la démission du président français Emmanuel Macron.

Agence d’information du Burkina