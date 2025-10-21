Maroc-Football-Mondial-U20-Titre-Académie

Football : Le Maroc sacré champion du monde U20, fruit du travail de l’Académie Mohammed VI

Rabat, 21 octobre 2025 (AIB)-Le Maroc a remporté, dimanche soir à Santiago du Chili, le Championnat du monde de football des moins de 20 ans (U20) en battant l’Argentine par 2 buts à 0, une victoire historique rendue possible grâce à la politique de formation impulsée par l’Académie Mohammed VI de football.

Inaugurée en 2009 sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’Académie a formé la majorité des joueurs de cette génération dorée, dont le buteur vedette Yassir Zabiri, auteur d’un doublé décisif à la 15ᵉ et à la 28ᵉ minute de jeu. Avec cinq réalisations au total, Zabiri termine meilleur buteur du tournoi et symbole du succès du modèle marocain de formation.

L’académie a aussi fourni à l’équipe victorieuse, les excellents joueurs Hamza Koutoune, Fouad Zahouani, Houssam Essadak et Yassine Khalifi.

« Ce titre est le fruit d’un travail de longue haleine, d’une structure qui croit en la jeunesse marocaine et en la qualité de la formation locale », a déclaré le sélectionneur Mohamed Ouahbi, saluant la vision royale pour un football marocain performant et durable.

Ce sacre mondial confirme la montée en puissance du football marocain, déjà auréolé de la demi-finale historique au Mondial 2022, de la victoire à la CAN U23, ainsi que des bonnes performances des sélections féminines et U17.

Pour de nombreux observateurs, cette victoire des Lionceaux de l’Atlas illustre la réussite d’un projet structuré et une politique nationale tournée vers la jeunesse et la performance.

D’une superficie de 30 hectares, avec 4 terrains en gazon naturel, deux autres en gazon synthétique, un terrain couvert, des terrains en terre battue réservés au beach soccer, des infrastructures complètes et à la pointe de la technologie… Le Complexe Mohamed VI de football est un haut lieu de formation visant à faire du Royaume du Maroc, dans les années à venir, l’une des meilleures nations de football au monde.

