Foot/Ouaga Soccer : Orlando sacré champion de la première édition

Ouagadougou, 24 août 2025 (AIB)-L’équipe d’Orlando a remporté dimanche la première édition du tournoi de football maracaña « Ouaga Soccer » en battant Bombardier FC aux tirs au but (2-1), après un temps réglementaire soldé par un score nul.

Lancée le 5 août, la compétition a réuni 26 équipes de la capitale sous le thème « Le sport au service de la cohésion sociale ». Selon le promoteur Bassirou Porgo, l’objectif était de créer un cadre d’expression saine pour les jeunes et de renforcer le vivre-ensemble.

Orlando, vainqueur du trophée, a reçu une enveloppe de 325 000 F CFA et plusieurs lots. Bombardier FC, finaliste, est reparti avec 150 000 F CFA, tandis que l’équipe classée troisième a touché 50 000 F CFA.

M. Porgo a salué le bon déroulement de la compétition, marquée par une minute de silence en hommage aux soldats tombés pour la patrie. Il a indiqué que l’initiative s’inscrit dans la dynamique impulsée par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, en faveur du développement du sport et du football au Burkina Faso.

