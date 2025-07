BURKINA-FONDS-SOUTIEN-PATRIOTIQUE-1ER-SEMESTRE-2025

Fonds de Soutien patriotique : Plus de 101 milliards mobilisés au 1er semestre de l’année 2025

Ouagadougou, 4 juillet 2025 (AIB)-Le fonds de soutien patriotique (FSP) a mobilisé du 1er janvier au 30 juin 2025 101 milliards 804 millions 260 milles 948 de F CFA sur une prévision annuelle de 150 milliards FCFA, a annoncé vendredi à Ouagadougou le Premier Ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

« Au compte du fonds de soutien patriotique 101 milliard 804 millions 260 milles 948 de F CFA ont été encaissés au 30 juin 2025 », a déclaré Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Le chef du gouvernement s’exprimait lors de la 2e session ordinaire de l’année du conseil d’orientation du FSP.

Selon lui, en dépit du contexte difficile le peuple burkinabè reste fidèle à son engagement de contribuer à la lutte pour la restauration de l’intégrité totale.

Il a salué l’ensemble des parties prenantes du FSP à plus d’abnégation à soutenir les actions du gouvernement en faveur de la lutte contre le terrorisme.

Le Premier Ministre a également invité les Burkinabè de l’intérieur et de la diaspora à se mobiliser autour des nobles objectifs du fonds.

« Chaque contribution compte, chaque geste de solidarité nous rapproche un peu plus de notre objectif ultime, vaincre le terrorisme et garantir la souveraineté et le développement de notre très chère patrie » a-t-il assuré.

Le ministre en charge de l’Economie, Dr Aboubakar Nacanabo tout en soulignant l’importance du FSP dans la reconquête du territoire national, a indiqué que les contributions sont en hausse.

Selon lui, les fonds collectés sont utilisés pour la prise en charge des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), notamment leurs primes d’opération, leurs primes d’alimentation, la prise en charge de leur santé et les dépenses de fonctionnement liés à l’activité de reconquête du territoire.

En rappel, le fonds de soutien patriotique a été créé en janvier 2023.

Pour la première année, le fonds a mobilisé plus de 99 milliards de FCFA sur une prévision de 80 milliards de FCFA.

En 2024, le montant encaissé était de 175 milliards FCFA sur une prévision de 150 milliards de FCFA.

Agence d’information du Burkina

BAK/zo/yos