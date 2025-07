BURKINA-PASSORE-BACCALAUREAT-RESULTATS

Baccalauréat 2025 : La province du Passoré enregistre un taux de succès de 31,81% au premier tour

Yako, 3 juil. 2025 (AIB)- La province du Passoré a enregistré 769 admis, soit un taux de succès estimé à 31,81%, à l’issue de la proclamation des résultats du premier tour du Baccalauréat session 2025 avec 2413 candidats présentés

La Direction provinciale de l’Enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle (DPESFTP) du Passoré a publié hier le jeudi 3 juillet 2025, les résultats du premier tour du Baccalauréat de la session 2025 dans l’ensemble des 10 jurys de la province du Passoré.

Selon les statistiques publiées par la DPESFTP, 769 candidats admis dont 368 filles et 401 garçons ont pu décrocher leur parchemin d’accès dans les institutions d’enseignement supérieur et de recherche (IESR) publiques et privées.

Ce qui donne un taux de réussite de 31,81% au premier tour du Baccalauréat 2025.

652 candidats dont 336 filles et 316 garçons prendront part aux épreuves écrites du second tour prévues le lundi 7 juillet 2025.

Agence d’information du Burkina

