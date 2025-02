Burkina-Cinéma-Lauréats-Exergue

Fespaco: Gaston Kaboré, Alain Gomis et autres figures du cinéma africain exhibés sur l’Avenue des cinéastes

Ouagadougou, 17 fév. 2025 (AIB) – De grandes figures du cinéma africains et lauréats de l’Etalon de Yennega, dont le Burkinabè Gaston Kaboré, le Sénégalais Alain Gomis, le Nigérien Oumarou Ganda ou le Malien Cheick Oumar Sissoko ont leurs statues qui trônent majestueusement face à la Place des cinéastes à Ouagadougou.

A la veille de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), l’AIB fait un zoom sur les géantes statues de l’Avenue Mgr Joanny Thevenoud, représentant les monstres sacrés du cinéma africain ayant remporté l’Étalon de Yennega.

Parmi les 26 lauréats du prix de l’Etalon d’or de Yennega, 9 ont déjà été immortalisés avec des bustes imposants, les regards tournés vers la Place des Cinéastes, en plein centre-ville de Ouagadougou, entre la Place de la Nation et le Grand marché Rood-Woko. Sur cette avenue qui part (côté Nord) de la place des Cinéastes jusqu’à la cathédrale de Ouagadougou (côté Sud), figure en bonne place la statue du cinéaste sénégalais, Alain Gomis, double lauréat de l’Etalon d’or, en 2013 avec « Aujourd’hui » et 2017 avec «Félicité».

La statue en laiton du cinéaste sénégalais né en 1972, a été dévoilée en 2021, lors d’une cérémonie de libation organisée dans le cadre de la 27e édition du Fespaco.Sur la même allée trône également la statue de Sembène Ousmane, cinéaste panafricaniste sénégalais, très attaché au Burkina Faso et en particulier au FESPACO et lauréat d’un Etalon d’or honneur. Deux auteurs emblématiques du cinéma burkinabè, à savoir Gaston Kaboré et Idrissa Ouédraogo, vainqueurs de la prestigieuse récompense du FESPACO, siègent également aux cotés de ces icônes du 7e art.

Le long métrage «Tilaï» d’Idrissa Ouédraogo avait remporté l’Etalon d’or en 1991 tandis que le film «Bud yam» de Gaston Kaboré avait été sacré, trois éditions plus tard.Le Nigérien Oumarou Ganda et son film intitulé «Le Wazzou Polygame» ont décroché le tout premier Etalon d’or de Yennega en 1972. Ganda reste aussi le seul auteur nigérien a remporté l’Etalon d’or.

Son buste a été installé parmi les immortels en 2023, au cours d’une cérémonie présidée par le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, alors ministre en charge de la culture.Deux Maliens de renoms, Souleymane Cissé, lauréat en 1979 puis en 1983 et Cheick Oumar Sissoko qui a triomphé en 1995 avec son film Guimba, sont immortalisés sur l’Avenue Mgr Joanny Tevenoud.L’Ivoirien Fadika Kramo Laciné, primé en 1981 avec son film « Djéli », y trône également.Crée en 1972, l’Etalon de Yennega, prix ainsi nommé en honneur à la princesse Yennega, est décerné au long métrage le plus représentatif de l’identité africaine au FESPACO.La 29e édition de ce festival se déroulera à Ouagadougou du 22 février au 1er mars 2025 sous le thème «Cinéma d’Afrique et identités culturelles».

Agence d’information du Burkina

YOS/bo/ata/amk/ak