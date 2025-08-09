Faso Mêbo : un village, une église et un opérateur économique apportent du matériel et des repas à la brigade de Tenkodogo

Tenkodogo, 9 août 2025 (AIB)-L’initiative présidentielle Faso Mêbo a reçu, samedi, dans la cour de la brigade de Tenkodogo, d’importants dons matériels et alimentaires de la part d’un opérateur économique, d’un village et d’une église de la région du Nakambé.

Le représentant de la société Elhadj Bambara et Fils, spécialisée dans la vente de ciment, M. Ayouba Bambara, a remis 40 tonnes de ciment pour accompagner le projet.

« Nous sommes venus soutenir l’initiative présidentielle. C’est une invitation à tous les fils et filles du Nakambé à s’impliquer pour que la vision de Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré se réalise », a-t-il déclaré.

De son côté, le chef du village de Gourg-Saampa, Naaba Suugri, a offert, au nom de ses administrés, une tonne de ciment, deux brouettes, dix choisifs, deux truelles et deux pelles au président de la délégation spéciale (PDS) de Tenkodogo, Sami Bérenger Pooda, en présence d’Adaman Kamboné et du chef de brigade Faso Mêbo, le lieutenant Abdoul Fatah Sawadogo.

Il a annoncé que des jeunes du village viendront bientôt participer aux travaux sur le site.

L’Église Temple de Gloire, par la voix de son représentant Richard Ouédraogo, au nom du pasteur Kader Diallo, a offert cinq sacs de ciment et servi des repas cuisinés sur place aux travailleurs. Une cinquantaine de fidèles étaient mobilisés pour l’occasion, et l’église envisage de renouveler son soutien selon ses moyens.

Le PDS Sami Bérenger Pooda a rappelé que si les apports en ciment et en sable sont importants, d’autres besoins comme la seaklite et l’huile de vidange restent prioritaires. Il a invité les donateurs à se renseigner au préalable afin d’éviter toute interruption des travaux.

Agence d’Information du Burkina

SM/ata