Faso Mêbo : Les garagistes professionnels du Burkina offrent 10 tonnes de ciment

Ouagadougou, 23 août 2025 (AIB) – L’Association des garagistes professionnels du Burkina (AGPB) a remis samedi 10 tonnes de ciment pour soutenir les actions d’embellissement des villes initiées dans le cadre de l’initiative présidentielle Faso Mêbo.

Dans la matinée du 23 août, plusieurs membres de l’Association des garagistes professionnels du Burkina (AGPB) ont momentanément abandonné leurs ateliers et engins en réparation pour se retrouver au siège national de Faso Mêbo, où ils ont aidé à la confection et au transport de pavés.

Au terme de cette activité, l’association a remis dix tonnes de ciment en guise de contribution à cette cause nationale.

« Nous sommes tous des Burkinabè et appelés à construire la Nation. Personne ne viendra construire notre pays à notre place », a déclaré le premier vice-président de l’AGPB, Mamoudou Maïga, qui a également salué la générosité de ses membres.

De son côté, Somkieta Moussa Konfé, membre du bureau, a félicité le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour « cette idée lumineuse » et a assuré que l’association s’appropriera l’initiative pour le développement du Burkina Faso.

Selon lui, Faso Mêbo démontre aux yeux du monde que les Burkinabè, unis et solidaires, sont capables de bâtir leur pays sans assistance extérieure. Il a ajouté que l’association reviendra, selon ses moyens, pour d’autres contributions.

En rappel, l’initiative Faso Mêbo, adoptée le 16 octobre 2024 en Conseil des ministres, vise la construction d’infrastructures routières à moindre coût ainsi que l’aménagement urbain, incluant des logements décents, l’assainissement et la création d’espaces verts.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

