Faso Mêbo : Les Forces vives du Goulmou invitées à s’approprier l’initiative présidentielle

Fada N’Gourma 27 sept. 2025(AIB)-Le gouverneur de la région du Goulmou, Ram Joseph Kafando, a présidé, le vendredi 26 septembre 2025, une rencontre d’information sur l’initiative présidentielle Faso Mêbo, en présence des forces vives venues de la Tapoa et de la Sirba. Cette rencontre vise à susciter une adhésion volontaire et massive des populations à cette politique nationale initiée par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Le 12 septembre dernier, les gouverneurs de région, dont celui du Goulmou, avaient reçu du chef de l’État des instructions relatives à la conduite de Faso Mêbo, les invitant à œuvrer pour une forte mobilisation citoyenne. C’est dans ce cadre qu’a eu lieu la rencontre de Fada N’Gourma.

Dans son adresse, le gouverneur Ram Joseph Kafando a exhorté les participants à se mobiliser pour le lancement et la mise en œuvre de l’initiative dans la région.

« Faites que notre région soit extraordinaire », a-t-il lancé, soulignant que les résultats déjà visibles à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso doivent inspirer le Goulmou à s’engager pleinement dans ce processus.

Le coordonnateur régional de Faso Mêbo, le capitaine Hamidou Traoré, accompagné de deux collaborateurs, a présenté les origines de l’initiative, ses principes généraux ainsi que les contours de sa phase d’embellissement à Fada N’Gourma. Il a rappelé que cette politique, financée à la fois par le budget de l’État et la contribution endogène, poursuit des objectifs tels que le désenclavement et l’urbanisation des villes, afin d’améliorer le cadre de vie des citoyens.

Il convient de noter que Faso Mêbo fait partie des six initiatives présidentielles adoptées au Burkina Faso et constitue un pilier de la dynamique de transformation urbaine engagée par l’État.

Agence d’information du Burkina

AC/ata