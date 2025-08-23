Faso Mêbo : des jeunes de Samandin 1 apportent trois tonnes de ciment et cinq brouettes

Ouagadougou, 23 août 2025 (AIB)-Des jeunes du quartier Samandin 1 de Ouagadougou, conduits par Me Serge Ilboudo, ont remis samedi trois tonnes de ciment et cinq brouettes en guise de soutien à l’initiative Faso Mêbo, portée par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

La politique de développement endogène, fondée sur la mobilisation des fils et filles du Burkina Faso et mise en œuvre par le capitaine Ibrahim Traoré, bénéficie d’une large adhésion de toutes les couches de la nation. L’initiative Faso Mêbo enregistre ainsi de nombreuses contributions au quotidien.

Ce samedi 23 août, des jeunes de Samandin 1, vêtus de tee-shirts à l’effigie du leader de la Révolution populaire et progressiste, ont laissé parler leur cœur.

Sur place, ils ont prêté main-forte aux travailleurs de Faso Mêbo avant de remettre leur don de trois tonnes de ciment et cinq brouettes.

« Nous adhérons pleinement aux initiatives de développement et de souveraineté lancées par Son Excellence Monsieur le Président du Faso.

C’est pourquoi nous, jeunes de Samandin 1, avons décidé d’apporter notre modeste contribution pour participer à l’œuvre de refondation et de construction de notre beau pays », a déclaré le porte-parole du groupe, l’avocat Serge Ilboudo, en service au cabinet Me Alexis Ilboudo.

L’homme de droit a exhorté tous les Burkinabè, chacun selon ses moyens, à s’approprier Faso Mêbo ainsi que les autres programmes présidentiels de développement.

En conclusion, Me Serge Ilboudo a rendu un vibrant hommage aux forces combattantes déployées sur le terrain de la reconquête territoriale pour le retour de la paix et de la sécurité partout au Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

BO/ata