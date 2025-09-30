FOOT-BFA-SPORT-FBF-LFP-CHAMPIONNAT-RESULTATS-CLASSEMENT-LIGUE1

Faso Foot Ligue 1 : le Sporting FC de Banfora leader après 2 journées

Ouagadougou, 30 sept. 2025 (AIB)-Le Sporting des Cascades football club de Banfora occupe désormais le fauteuil de leader du Faso Foot Ligue 1 (championnat burkinabè de football de première division) après sa victoire de 2 buts à 0 en déplacement à Ziniaré contre le Sporting club de Majestic, lors de la 2e journée disputée le week-end écoulé.

L’équipe de Banfora (Sporting FC) a ravi la vedette aux Gabelous de l’AS Douanes qui avaient été la seule formation à s’imposer lors de la première journée. Cette fois, l’AS Douanes a partagé la poire en deux lors de cette 2e journée face aux Colombes de Salitas FC dans un match plaisant au stade municipal Issoufou Joseph Conombo (2-2).

L’ASFA-Y est sortie victorieuse devant la joueuse mais maladroite équipe du Real du Faso (1-0) pendant que l’EFO est allée faire jeu égal à Bobo face à l’AJEB. Il n’y a pas eu de vainqueur entre Vitesse et CFFEB au stade Wobi de Bobo-Dioulasso (1-1).

Les rencontres RCK contre USFA et RCB contre Rahimo FC sont reportées à une date ultérieure pour cause de match interclubs de la Confédération africaine de football (CAF).

Tous les résultats de la 2e journée

AJEB – EFO : 1-1

ASFB – AS SONABEL : 1-0

SC Majestic – Sporting FC 0-2

RFA – ASFA-Y : 0-1

AS Douanes – Salitas FC : 2-2

Vitesse FC – CFFEB : 1-1

RCK – USFA (reporté)

RCB – Rahimo FC (reporté)

Classement à l’issue de la 2e journée

1er : Sporting FC : 4 points (+2)

2e : AS Douanes : 4 points (+1)

2e ex : ASFA-Y : 4 points (+1)

2e ex : ASFB : 4 points (+1)

5e : EFO : 2 points (+0)

5e ex : Salitas FC : 2 points (+0)

5e ex : AJEB : 2 points (+0)

8e : RCK : 1 point (+0, -1 match)

8e ex : Vitesse FC : 1 point (+0, -1 match)

10e : CFFEB : 1 point (-1)

10e ex : RFA : 1 point (-1)

10e : AS SONABEL : 1 point (-1)

13e : SC Majestic : 1 point (-2)

14e : Rahimo FC : 0 point (-2 matchs)

14e ex : USFA : 0 point (-2 matchs)

14e ex : RCB : 0 point (-2 matchs)

Programme de la 3e journée

Vendredi 3/10/2025

USFA # SC Majestic (15h30, CTN)

ASFA-Y # ENAM (15h30, ENAM)

Samedi 4/10/2025

SALITAS FC # VITESSE FC (15h30, Stade municipal Issouf Joseph Conombo)

EFO # SPORTING FC (15h30, CTN)

RCK # RAHIMO FC (15h30, terrain USFA)

Dimanche 5/10/2025

AS SONABEL # AS DOUANES (15h30, stade municipal Issouf Joseph Conombo)

RFA # ASFB (15h30, CTN)

RCB # CFFEB (15h30, stade Wobi)

Agence d’information du Burkina

as/ata