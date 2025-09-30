FOOT-BFA-SPORT-FBF-LFP-CHAMPIONNAT-RESULTATS-CLASSEMENT-LIGUE1
Faso Foot Ligue 1 : le Sporting FC de Banfora leader après 2 journées
Ouagadougou, 30 sept. 2025 (AIB)-Le Sporting des Cascades football club de Banfora occupe désormais le fauteuil de leader du Faso Foot Ligue 1 (championnat burkinabè de football de première division) après sa victoire de 2 buts à 0 en déplacement à Ziniaré contre le Sporting club de Majestic, lors de la 2e journée disputée le week-end écoulé.
L’équipe de Banfora (Sporting FC) a ravi la vedette aux Gabelous de l’AS Douanes qui avaient été la seule formation à s’imposer lors de la première journée. Cette fois, l’AS Douanes a partagé la poire en deux lors de cette 2e journée face aux Colombes de Salitas FC dans un match plaisant au stade municipal Issoufou Joseph Conombo (2-2).
L’ASFA-Y est sortie victorieuse devant la joueuse mais maladroite équipe du Real du Faso (1-0) pendant que l’EFO est allée faire jeu égal à Bobo face à l’AJEB. Il n’y a pas eu de vainqueur entre Vitesse et CFFEB au stade Wobi de Bobo-Dioulasso (1-1).
Les rencontres RCK contre USFA et RCB contre Rahimo FC sont reportées à une date ultérieure pour cause de match interclubs de la Confédération africaine de football (CAF).
Tous les résultats de la 2e journée
AJEB – EFO : 1-1
ASFB – AS SONABEL : 1-0
SC Majestic – Sporting FC 0-2
RFA – ASFA-Y : 0-1
AS Douanes – Salitas FC : 2-2
Vitesse FC – CFFEB : 1-1
RCK – USFA (reporté)
RCB – Rahimo FC (reporté)
Classement à l’issue de la 2e journée
1er : Sporting FC : 4 points (+2)
2e : AS Douanes : 4 points (+1)
2e ex : ASFA-Y : 4 points (+1)
2e ex : ASFB : 4 points (+1)
5e : EFO : 2 points (+0)
5e ex : Salitas FC : 2 points (+0)
5e ex : AJEB : 2 points (+0)
8e : RCK : 1 point (+0, -1 match)
8e ex : Vitesse FC : 1 point (+0, -1 match)
10e : CFFEB : 1 point (-1)
10e ex : RFA : 1 point (-1)
10e : AS SONABEL : 1 point (-1)
13e : SC Majestic : 1 point (-2)
14e : Rahimo FC : 0 point (-2 matchs)
14e ex : USFA : 0 point (-2 matchs)
14e ex : RCB : 0 point (-2 matchs)
Programme de la 3e journée
Vendredi 3/10/2025
USFA # SC Majestic (15h30, CTN)
ASFA-Y # ENAM (15h30, ENAM)
Samedi 4/10/2025
SALITAS FC # VITESSE FC (15h30, Stade municipal Issouf Joseph Conombo)
EFO # SPORTING FC (15h30, CTN)
RCK # RAHIMO FC (15h30, terrain USFA)
Dimanche 5/10/2025
AS SONABEL # AS DOUANES (15h30, stade municipal Issouf Joseph Conombo)
RFA # ASFB (15h30, CTN)
RCB # CFFEB (15h30, stade Wobi)
Agence d’information du Burkina
as/ata