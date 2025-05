Burkina – Sahel – Rencontre Cadrage -Examen- CEP

Examen du CEP session 2025 : 3404 candidats en lice dans la région du Sahel

Dori, 28 mai 2025 (AIB)- Le directeur régional de l’enseignement préscolaire primaire et de l’éducation non formelle (DREPPNF) du Sahel, Elhadji Boubacar a organisé, à Dori, le mardi 27 mai 2025, une rencontre de cadrage de l’examen du certificat d’études primaires (CEP) et de l’entrée en sixième, session 2025, à l’effet de statuer sur l’état des préparatifs dans les circonscriptions d’éducation de base, les budgets nécessaires et d’autres aspects organisationnels.

Pour la session 2025 de l’examen du certificat d’études primaires (CEP), 3404 candidats dont 1624 filles et 1780 garçons sont en lice dans la région du Sahel.

Ils sont 914 candidats dans la province de l’Oudalan, 1559 candidats dans la province du Séno, 765 candidats dans le Soum et 166 candidats dans le Yagha. La région compte 26 centres de composition.

A l’instar des écoliers du cours moyen deuxième année (CM2) des autres régions du Burkina Faso, ceux du Sahel iront le mardi 3 juin 2025 à la conquête de leur premier parchemin scolaire.

La réussite de l’organisation de cet examen qui intervient dans un contexte de fort défi sécuritaire, nécessite une dernière vérification de tout le dispositif de mise en œuvre.

Le directeur régional de l’enseignement préscolaire primaire et de l’éducation non formelle (DREPPNF) du Sahel, Elhadji Boubacar a organisé à cet effet avec les différents acteurs une rencontre de cadrage en vue de passer au peigne fin les derniers aspects technique et financier de cet examen.

Tout en remerciant les acteurs pour les efforts déjà déployés pour la continuité éducative dans la région, M Elhadji Boubacar les a exhortés à la vigilance et l’anticipation afin de réussir l’organisation de cet examen.

Agence d’information du Burkina