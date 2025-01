Entrepreneuriat féminin : Le projet « BRAVE Women Burkina » étend désormais son intervention à la région du Centre-Sud

Manga, 16 janv. 2025 (AIB) – La Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF) a animé, jeudi, à Manga, un atelier régional d’information sur le projet « BRAVE Women Burkina », une initiative d’appui à l’entrepreneuriat féminin soutenue par la Banque islamique de Développement (BID), dont les interventions s’étendent désormais à la région du Centre-Sud.

« Le projet BRAVE Women a été lancé en 2022 dans quatre régions initiales : le Centre, la Boucle du Mouhoun, les Hauts-Bassins et le Nord. Mais grâce à un financement additionnel de 2 milliards de francs CFA par la Banque islamique de Développement, nous avons élargi notre zone d’intervention au Centre-Sud », a indiqué Yasmine Sompougdou de la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF).

Madame Sompougdou s’exprimait, jeudi, à Manga (région du Centre-Sud), lors de la cérémonie d’ouverture de l’atelier régional d’information sur le projet BRAVE Women Burkina.

Face à une assistance composée de représentants d’associations et d’organisations professionnelles féminines, de structures faîtières de femmes, de petites et moyennes entreprises, de services étatiques et du secteur privé, elle a expliqué que l’objectif du projet BRAVE Women Burkina est « de renforcer la résilience des entreprises dirigées par les femmes ».

L’accompagnement du projet à ces initiatives entrepreneuriales féminines se traduira sous deux formes, a-t-elle noté. Il s’agit, d’un côté, d’un appui technique incluant une formation en gestion d’entreprise et en gestion de la résilience, ainsi qu’un appui à l’élaboration du plan d’affaires et du plan de continuité des activités.

De l’autre côté, un appui financier est prévu pour la mise en œuvre des plans d’affaires élaborés, sous forme d’une subvention non remboursable à hauteur de 50 % des différents coûts d’investissement.

L’atelier régional d’information du projet BRAVE Women Burkina, présidé par le Haut-Commissaire du Zoundwéogo, Julien Ouédraogo, a marqué le lancement officiel du projet dans la région du Centre-Sud.

Yasmine Sompougdou a annoncé qu’à l’issue des échanges, un appel à projets sera lancé pour la souscription des candidatures, couvrant la période du 16 janvier au 9 février 2025.

Cet appel est ouvert aux entreprises détenues ou dirigées par des femmes, aux associations et organisations féminines, ainsi qu’à des entreprises dirigées par des hommes, à condition qu’elles aient un impact sur des entreprises de femmes ou sur des femmes.

« Les conditions de participation sont d’avoir une activité génératrice de revenus respectant la loi islamique, excluant tout ce qui est en lien avec la drogue, l’alcool, le tabac, etc., et de pouvoir mobiliser une contrepartie de 50 % du besoin de financement, compris entre 3 millions et 9 millions de francs CFA pour les femmes, et entre 9 millions et 30 millions de francs CFA pour les associations professionnelles et entreprises leaders », a ajouté Mme Sompougdou.

Pour le Haut-Commissaire du Zoundwéogo, l’avènement du projet BRAVE Women est une opportunité pour les acteurs et l’économie de la région du Centre-Sud.

« C’est avec une grande joie que nous accueillons ce projet, qui va impacter l’entrepreneuriat des femmes. Je voudrais inviter les bénéficiaires à utiliser les ressources à bon escient pour dynamiser l’économie et créer plus d’emplois dans notre région », a déclaré Julien Ouédraogo.

Le projet BRAVE Women est prévu pour prendre fin en décembre 2025, selon Yasmine Sompougdou, qui encourage les éventuelles bénéficiaires à prendre des dispositions pour la mise en œuvre rapide de leurs projets.

Avec une enveloppe totale de 5,4 milliards de francs CFA accordés par la Banque islamique de Développement, le projet BRAVE Women Burkina, mis en œuvre par la MEBF, intervient aujourd’hui dans les Cascades, le Centre-Est, le Centre-Ouest, le Centre-Nord, le Plateau Central et le Centre-Sud, en plus des quatre régions initiales.

Agence d’information du Burkina

