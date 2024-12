Election présidentielle au Ghana : Le Capitaine Ibrahim TRAORE félicite le Président nouvellement élu

« J’adresse mes vives félicitations au Président John Dramani MAHAMA, pour sa victoire éclatante à l’élection présidentielle, ce samedi 7 décembre 2024.

Je formule le vœu que son mandat à la tête de la République sœur du Ghana voit le raffermissement des relations séculaires de bon voisinage entre nos deux pays et qu’ensemble nous construisions un espace sous-régional plus fort, mieux intégré et résilient pour le bonheur de nos peuples. »

Capitaine Ibrahim TRAORE

Président du Faso, Chef de l’Etat