Économie : Plus de 1000 investisseurs participent au premier Forum international investir au Burkina Faso

Ouagadougou, 9 oct. 2025 (AIB)–Le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Gnaniodem Serge Poda, a présidé jeudi à Ouagadougou la cérémonie d’ouverture de la première édition du Forum international Investir au Burkina Faso, placé sous le thème : « Investissements structurants pour un Burkina Faso souverain ».

Pendant deux jours, les 9 et 10 octobre 2025, plus de 1000 investisseurs issus de 48 pays prennent part à cette rencontre qui se veut un cadre de dialogue économique, de réseautage et de promotion des opportunités d’affaires. La République populaire de Chine est le pays invité d’honneur, aux côtés du Mali, du Niger, du Ghana et de l’Inde, invités spéciaux de cette édition.

Le président de l’Assemblée législative de Transition, Dr Ousmane Bougouma, représentant le chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, a indiqué que ce forum illustre la détermination du Burkina Faso à bâtir une économie souveraine, prospère et résiliente. Il a invité les investisseurs à saisir les nombreuses opportunités qu’offre le pays, notamment une main-d’œuvre jeune et dynamique et un cadre réglementaire favorable.

Pour sa part, le ministre Serge Poda a souligné que le forum s’inscrit dans la vision présidentielle d’une transformation industrielle endogène des matières premières. Il a rappelé que la croissance économique du Burkina Faso est passée de 3 % en 2023 à 4,9 % en 2024 et pourrait atteindre 6,3 % en 2025, avant de poursuivre à 6,4 % en 2026. Selon lui, l’investissement privé doit désormais jouer un rôle moteur aux côtés du secteur public pour consolider cette dynamique.

Le conseiller économique par intérim de la République populaire de Chine, Lu Shan, a salué le renforcement continu des relations entre les deux pays, marquées par la participation de plus de 1 000 fonctionnaires burkinabè à des formations en Chine depuis 2024, dans divers domaines comme l’agriculture, l’énergie et le commerce.

Durant 48 heures, panels, conférences, tables rondes et rencontres B to B permettront aux participants de découvrir les potentialités économiques du Burkina Faso et de nouer des partenariats structurants pour le développement du pays.

Agence d’information du Burkina

